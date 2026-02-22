domingo 22 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 18:13
México

Violencia en México tras la muerte de "El Mencho": hay incendios y bloqueos

El Ejército de México abatió al líder del CJNG y se registraron ataques a comercios, bancos y rutas en Jalisco, Michoacán y otras regiones.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Violencia en México (1)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, generó una ola de violencia en distintas regiones de México. Tras el operativo en el que el Ejército mexicano abatió al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se reportaron incendios de comercios, daños a sucursales bancarias y bloqueos de carreteras en al menos siete estados.

Jalisco, México.
Internacional.

El Gobierno argentino recomendó no viajar a Jalisco, México
estados unidos reacciono a la muerte de el mencho
Internacional.

Estados Unidos reaccionó a la muerte de "El Mencho"

El Ministerio de Defensa confirmó este domingo la caída del líder narco, considerado uno de los hombres más buscados por México y Estados Unidos. Washington ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Los hechos posteriores al operativo encendieron alertas en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas, donde grupos vinculados a la organización criminal reaccionaron con ataques y cortes de vías.

Bloqueos e incendios tras el operativo

En un primer momento, el Gabinete de Seguridad informó que atendía bloqueos registrados en zonas de Jalisco como consecuencia de acciones federales. Más tarde, autoridades precisaron que también tenían conocimiento de la quema de tiendas en puntos específicos del estado.

El Gobierno indicó que las actividades comerciales continuaban de manera regular en varias áreas y que se reforzaba la presencia de fuerzas de seguridad para proteger a la población. Sin embargo, minutos después confirmó daños en 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco y la activación de al menos 21 bloqueos carreteros.

Los ataques se concentraron en Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala. En esas localidades se registraron incendios de vehículos y comercios, además de cortes en rutas estratégicas.

Medidas oficiales y suspensión de servicios

Ante la escalada de violencia, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a la población permanecer en sus domicilios. Además, ordenó la suspensión del servicio de transporte público en el estado.

El mandatario provincial comunicó a través de su cuenta en la red social X que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno. También anunció la activación del “código rojo” para inhibir actos contra la ciudadanía.

En redes sociales circularon videos que mostraban incendios y escenas de tensión en distintos puntos de Guadalajara. En el aeropuerto de esa ciudad, pasajeros corrieron ante versiones que advertían el ingreso de hombres armados al edificio.

Embed - Tensión en México tras la muerte de El Mencho

Repercusiones en otros estados

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que fuerzas estatales y federales mantenían despliegues para liberar rutas y restablecer el orden. Las autoridades monitorearon bloqueos en diversas carreteras.

En Nayarit, el gobierno estatal anunció la suspensión de actividades escolares para el lunes como medida preventiva frente al contexto de violencia.

Por su parte, la oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León que buscaran refugio ante los incidentes registrados.

