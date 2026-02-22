Narcotráfico: Quién era Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho"

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” , marca un punto central en la historia reciente del narcotráfico en México. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cayó en un operativo del Ejército mexicano, tras décadas al frente de una de las organizaciones criminales con mayor expansión territorial y alcance internacional.

Internacional. El Ejército de México mató a "El Mencho", líder del Cartel de Jalisco

El Gobierno de Estados Unidos lo ubicó durante años entre los principales responsables del tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina hacia su territorio. El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permitiera su captura.

La caída del jefe narco generó reacciones violentas en distintos estados donde el CJNG mantiene presencia. Autoridades federales reforzaron la seguridad en varias regiones ante posibles represalias del grupo criminal.

Oseguera Cervantes nació en 1966 en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, una zona estratégica para el trasiego de drogas por su cercanía con la región de Tierra Caliente. Creció en un contexto de pobreza y en su juventud trabajó en el cultivo de aguacate.

En 1986 emigró a California, Estados Unidos. Desde entonces cruzó de manera reiterada la frontera con cargamentos de marihuana y otras sustancias ilegales. En septiembre de 1992 ingresó junto a su hermano Abraham a un bar en San Francisco para vender heroína a agentes encubiertos. La operación terminó con la detención de ambos.

Tras cumplir una condena en una prisión federal de Texas, fue deportado a México en 1997. De acuerdo con registros oficiales, luego se desempeñó como agente de policía en municipios de Jalisco, entre ellos Cabo Corrientes y Tomatlán.

El salto al crimen organizado

Tiempo después abandonó la función policial y se integró al Cártel del Milenio, donde trabajó bajo las órdenes de Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”. Más tarde operó con Ignacio Coronel Villarreal, “Nacho Coronel”, vinculado al Cártel de Sinaloa.

En 2010, tras la muerte de Coronel y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo”, el Cártel del Milenio se fragmentó. Una de esas facciones, conocida como “Los Torcidos”, quedó bajo el mando de Oseguera Cervantes. Con el tiempo adoptó el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde 2009 encabezó la expansión del CJNG. Bajo su conducción, la organización extendió su influencia a diversos estados del país y consolidó redes internacionales de tráfico de drogas.

Acusaciones y recompensas internacionales

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo vigente una recompensa de hasta 15 millones de dólares por datos que llevaran a su arresto. Washington lo señaló como uno de los mayores traficantes de cocaína, heroína y metanfetamina en México, además de vincularlo con el envío de fentanilo.

Desde 2017 enfrentó acusaciones en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir drogas con fines de importación ilegal y por uso de armas en actividades de narcotráfico. También recibió cargos bajo el Estatuto de Narcotraficantes por dirigir una empresa criminal continua.

Informes oficiales estadounidenses indicaron que, bajo su liderazgo, el CJNG cometió homicidios contra grupos rivales y agentes de seguridad en México.

Capturas previas y episodios violentos

“El Mencho” ya registraba detenciones anteriores. En la década de 1990 fue arrestado en Estados Unidos por la venta de heroína a policías encubiertos. Tras cumplir su condena regresó a México.

El 27 de agosto de 2012 fue capturado por la policía estatal de Jalisco. Esa detención derivó en bloqueos y actos violentos en distintas zonas del estado. Según reportes periodísticos, recuperó la libertad poco después.

El 1 de mayo de 2015, un operativo para localizarlo en las cercanías de Villa Purificación terminó con el derribo de un helicóptero militar que intentaba interceptar un convoy del CJNG. En el lugar murieron nueve elementos de fuerzas de seguridad.

Denuncias de corrupción y expansión criminal

Grabaciones difundidas en 2016 expusieron presuntas órdenes de Oseguera Cervantes a mandos policiales en Jalisco para modificar dispositivos de seguridad. Además, distintos reportes señalaron infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales.

Un informe de Reuters indicó que el CJNG llegó a incluir en su nómina a más de la mitad de la policía municipal de Jalisco, con pagos superiores a los salarios oficiales.

En marzo de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos reveló que la organización incursionó en esquemas de fraude como mecanismo adicional para obtener recursos ilícitos, con víctimas en territorio estadounidense.

El operativo final en la sierra de Jalisco

Durante años circularon versiones sobre problemas renales que obligaban al capo a tratamientos médicos constantes. Su paradero se mantuvo en reserva mientras fuerzas federales intensificaban la búsqueda.

Este fin de semana, un operativo del Ejército mexicano en la sierra de Jalisco logró ubicarlo. En ese despliegue perdió la vida, según confirmaron autoridades. La estructura que dirigió durante más de una década enfrenta ahora un escenario de reacomodo interno y vigilancia reforzada por parte del Estado.