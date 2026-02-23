Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

La crianza de un hijo en Jujuy volvió a marcar cifras elevadas durante el mes de enero de 2026, según el último informe de la DiPEC. El documento oficial revela que el costo mensual de la canasta de crianza —que incluye tanto bienes y servicios como la valorización del tiempo dedicado al cuidado— alcanzó hasta $584.836,18 para el tramo etario de 6 a 12 años, convirtiéndose en el segmento de mayor gasto.
Para los niños más pequeños, los valores estimados también reflejan cargas económicas importantes. Los costos mensuales para criar a un menor de menos de 1 año fueron de $465.758,65; para edades de 1 a 3 años, $552.811,03; y para el grupo de 4 a 5 años, $468.086,62. Estos números muestran la variación según las necesidades de cada etapa del desarrollo infantil.
El informe técnico de la DiPEC se apoya en conceptos metodológicos acordados con la serie nacional de valorización de la canasta de crianza, que no solo contempla los consumos mínimos en alimentación, salud, educación y vestimenta, sino también el costo del cuidado diario. Este último componente busca reconocer económicamente el tiempo dedicado al acompañamiento y atención de menores, una tarea muchas veces invisibilizada.
Comparación con enero 2025
Comparado con los datos de enero del año anterior, los gastos para mantener a un niño o adolescente han tenido un incremento significativo, reflejando la presión que sufren los presupuestos familiares frente a la inflación y al costo de vida general. En particular, el tramo de 6 a 12 años muestra un aumento de más de $120.000 interanual.
Especialistas en economía social y referentes de políticas públicas destacan la utilidad de este tipo de informes como herramienta para diseñar programas de apoyo a familias con menores a cargo, así como para visibilizar los desafíos económicos que enfrentan hogares jujeños en relación con la crianza.
El indicador de la canasta de crianza, que contempla a niños y adolescentes hasta los 12 años, se presenta como un dato clave para medir el impacto de los costos de crianza en la vida cotidiana y la planificación familiar, especialmente en contextos de alta inflación y presión sobre los ingresos de las familias.
