lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 07:00
Datos.

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

El costo mensual para sostener a niños y adolescentes varió según la edad y muestra un aumento significativo respecto al año pasado, según datos de la DIPEC.

Victoria Marín
Victoria Marín
Aumentó la canasta de crianza en Jujuy - (imagen ilustrativa)

Aumentó la canasta de crianza en Jujuy - (imagen ilustrativa)

Inflación en Jujuy.
Datos.

La inflación en Jujuy en enero fue de 3,1% y acumula 32,3% en los últimos 12 meses
Canasta Escolar 2026 
Educación.

Canasta escolar 2026: los útiles subieron un 12% con respecto al año pasado

Canasta de crianza en Jujuy

La crianza de un hijo en Jujuy volvió a marcar cifras elevadas durante el mes de enero de 2026, según el último informe de la DiPEC. El documento oficial revela que el costo mensual de la canasta de crianza —que incluye tanto bienes y servicios como la valorización del tiempo dedicado al cuidado— alcanzó hasta $584.836,18 para el tramo etario de 6 a 12 años, convirtiéndose en el segmento de mayor gasto.

Para los niños más pequeños, los valores estimados también reflejan cargas económicas importantes. Los costos mensuales para criar a un menor de menos de 1 año fueron de $465.758,65; para edades de 1 a 3 años, $552.811,03; y para el grupo de 4 a 5 años, $468.086,62. Estos números muestran la variación según las necesidades de cada etapa del desarrollo infantil.

El informe técnico de la DiPEC se apoya en conceptos metodológicos acordados con la serie nacional de valorización de la canasta de crianza, que no solo contempla los consumos mínimos en alimentación, salud, educación y vestimenta, sino también el costo del cuidado diario. Este último componente busca reconocer económicamente el tiempo dedicado al acompañamiento y atención de menores, una tarea muchas veces invisibilizada.

Canasta de Crianza

Comparación con enero 2025

Comparado con los datos de enero del año anterior, los gastos para mantener a un niño o adolescente han tenido un incremento significativo, reflejando la presión que sufren los presupuestos familiares frente a la inflación y al costo de vida general. En particular, el tramo de 6 a 12 años muestra un aumento de más de $120.000 interanual.

Especialistas en economía social y referentes de políticas públicas destacan la utilidad de este tipo de informes como herramienta para diseñar programas de apoyo a familias con menores a cargo, así como para visibilizar los desafíos económicos que enfrentan hogares jujeños en relación con la crianza.

El indicador de la canasta de crianza, que contempla a niños y adolescentes hasta los 12 años, se presenta como un dato clave para medir el impacto de los costos de crianza en la vida cotidiana y la planificación familiar, especialmente en contextos de alta inflación y presión sobre los ingresos de las familias.

La canasta escolar completa en Jujuy puede superar los $300.000

A días del inicio del ciclo lectivo 2026, las familias jujeñas comienzan a sacar cuentas para equipar a los chicos para la vuelta a clases. Un relevamiento realizado en la provincia, en base a datos de Focus Market, muestra que la canasta escolar para nivel primario aumentó un 12% interanual.

Los costos varían de manera considerable según el tipo de productos elegidos, la calidad y si se incluyen o no calzado y mochilas de mayor valor.

Opción básica: lo indispensable

Una lista básica de útiles escolares para alumnos de primaria, que incluye artículos esenciales y una mochila simple, tiene en 2026 un costo promedio de $100.000.

Esta opción contempla útiles económicos, una mochila sin carro, guardapolvo y zapatos nuevos, y está pensada para familias que buscan reducir gastos al mínimo.

Utiles.jpg

Opción moderada

Para quienes optan por un combo más completo, que incluye mochila básica con tiras, cartuchera, guardapolvo unisex y útiles escolares, el valor asciende a $118.863.

Si se suman zapatos o zapatillas escolares, con un precio promedio de $50.000, el gasto total ronda los $168.000.

