Aumentó la canasta de crianza: cuánto cuesta criar un niño en Argentina

Aumentó la canasta de crianza: Criar un niño en Argentina cuesta entre $476.000 y $600.000

Criar a un hijo en Argentina continúa siendo cada vez más costoso ya que aumentó el costo de la canasta de crianza y hoy supera la inflación general registrada en enero de 2026, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Mientras que la inflación general en enero se registró en 2,9% mensual, la suba de la canasta de crianza para menores de 1 año lo hizo en 3,5% mensual.

Esta diferencia refleja que los gastos asociados a la crianza de niños aumentan más rápido que el promedio de precios de la economía.

Entre diciembre de 2025 y enero del corriente año, la canasta de crianza para recién nacidos y bebés aumentó $16.052, al pasar de $460.178 a $476.230. En el desglose, el costo de los bienes y servicios subió un 3,9% a nivel mensual, al pasar de $148.236 a $154.079. Asimismo, los costos de cuidado avanzaron un 3,3% desde $311.942 a $322.151.

En los niños de 1 a 3 años el avance mensual también fue del 3,5%, luego de escalar de $547.913 a $567.124. Entre las infancias de 4 a 5 años la suba fue mayor, del 3,6%, tras un aumento que fue de los $466.596 a los $483.497.

Entre los niños más grandes (de 6 a 12 años) el incremento también fue del 3,6%, pero se debe destacar que la canasta ya rompió el umbral de los $600.000, al pasar de $586.627 a los $607.848.

Canasta de crianza: Canasta de crianza: en el grupo de 6 a 12 años, la relación se equilibra más: unos $260 mil son bienes y servicios y $276 mil cuidado, casi mitad y mitad.

En síntesis los valores queda así:

Menores de 1 año: alrededor de $476.230 mensuales.

Niños entre 1 y 3 años: cerca de $567.124 mensuales.

Chicos de 4 a 5 años: alrededor de $483.497 mensuales.

Niños de 6 a 12 años: el segmento más caro, con $607.848 mensuales.

Estos montos integran tanto bienes y servicios como el valor económico del cuidado, que incluye alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, salud y un cálculo del tiempo de cuidado familiar o contratado.

¿Por qué sube tanto?

La canasta de crianza combina dos grandes componentes:

Bienes y servicios esenciales: alimentación, vestimenta, medicamentos, insumos de higiene, transporte y educación.

Costos de cuidado: la valorización económica del tiempo que se destina a atender a niños y adolescentes, calculado en función de salarios de asistencia y cuidado de personas.

Este enfoque no solo mide el gasto directo de una familia, sino también pone un valor al trabajo de cuidado, que en muchos casos no se remunera formalmente.