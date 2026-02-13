viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de febrero de 2026 - 20:32
Economía.

Aumentó la canasta de crianza: cuánto cuesta criar un niño en Argentina

Criar a un hijo en Argentina es cada vez más costoso, los aumentos en la canasta de crianza superan la inflación general registrada en enero de 2026

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aumentó la canasta de crianza: Criar un niño en Argentina cuesta entre $476.000 y $600.000

Aumentó la canasta de crianza: Criar un niño en Argentina cuesta entre $476.000 y $600.000

Criar a un hijo en Argentina continúa siendo cada vez más costoso ya que aumentó el costo de la canasta de crianza y hoy supera la inflación general registrada en enero de 2026, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Lee además
ChristianNodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija 
Conflicto.

Christian Nodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija
El costo de crecer en Jujuy: la Canasta de Crianza supera los $548.000 en Jujuy
DIPEC.

El costo de crecer en Jujuy: la Canasta de Crianza supera los $548.000 en Jujuy

Mientras que la inflación general en enero se registró en 2,9% mensual, la suba de la canasta de crianza para menores de 1 año lo hizo en 3,5% mensual.

Esta diferencia refleja que los gastos asociados a la crianza de niños aumentan más rápido que el promedio de precios de la economía.

¿Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina por mes?

Entre diciembre de 2025 y enero del corriente año, la canasta de crianza para recién nacidos y bebés aumentó $16.052, al pasar de $460.178 a $476.230. En el desglose, el costo de los bienes y servicios subió un 3,9% a nivel mensual, al pasar de $148.236 a $154.079. Asimismo, los costos de cuidado avanzaron un 3,3% desde $311.942 a $322.151.

En los niños de 1 a 3 años el avance mensual también fue del 3,5%, luego de escalar de $547.913 a $567.124. Entre las infancias de 4 a 5 años la suba fue mayor, del 3,6%, tras un aumento que fue de los $466.596 a los $483.497.

Entre los niños más grandes (de 6 a 12 años) el incremento también fue del 3,6%, pero se debe destacar que la canasta ya rompió el umbral de los $600.000, al pasar de $586.627 a los $607.848.

Canasta de crianza:
Canasta de crianza: en el grupo de 6 a 12 años, la relación se equilibra más: unos $260 mil son bienes y servicios y $276 mil cuidado, casi mitad y mitad.

Canasta de crianza: en el grupo de 6 a 12 años, la relación se equilibra más: unos $260 mil son bienes y servicios y $276 mil cuidado, casi mitad y mitad.

En síntesis los valores queda así:

  • Menores de 1 año: alrededor de $476.230 mensuales.
  • Niños entre 1 y 3 años: cerca de $567.124 mensuales.
  • Chicos de 4 a 5 años: alrededor de $483.497 mensuales.
  • Niños de 6 a 12 años: el segmento más caro, con $607.848 mensuales.

Estos montos integran tanto bienes y servicios como el valor económico del cuidado, que incluye alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, salud y un cálculo del tiempo de cuidado familiar o contratado.

¿Por qué sube tanto?

La canasta de crianza combina dos grandes componentes:

Bienes y servicios esenciales: alimentación, vestimenta, medicamentos, insumos de higiene, transporte y educación.

Costos de cuidado: la valorización económica del tiempo que se destina a atender a niños y adolescentes, calculado en función de salarios de asistencia y cuidado de personas.

Este enfoque no solo mide el gasto directo de una familia, sino también pone un valor al trabajo de cuidado, que en muchos casos no se remunera formalmente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Christian Nodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija

El costo de crecer en Jujuy: la Canasta de Crianza supera los $548.000 en Jujuy

La canasta de crianza aumentó en 2025: cuánto subió criar a un hijo en Argentina

Cuánto cuesta la canasta de crianza de un recién nacido en Jujuy

La crianza en Jujuy no da respiro: el costo para diciembre de 2025 escaló hasta los $561.000

Lo que se lee ahora
dia mundial de la radio, un medio que sigue uniendo al mundo y a generaciones
Efemérides.

Día Mundial de la Radio, un medio que sigue uniendo al mundo y a generaciones

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo y sorprende a la comunidad científica.
Mundo.

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo: sorpresa en la comunidad científica

Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy video
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Ayuda escolar.
Hacienda.

Confirmaron cuándo se paga la ayuda escolar y el monto en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel