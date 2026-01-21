miércoles 21 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de enero de 2026 - 07:45
Canasta de Crianza.

La crianza en Jujuy no da respiro: el costo para diciembre de 2025 escaló hasta los $561.000

Criar a un hijo en Jujuy cuesta entre $448.000 y $561.000 según la edad. El pico llegó en diciembre 2025 entre los 6 a los 12 años según datos de la Dipec.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Criar a un niño cuesta casi 500 mil pesos en Argentina.&nbsp;

Criar a un niño cuesta casi 500 mil pesos en Argentina. 

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC) dio a conocer en las últimas horas la actualización de la Canasta de Crianza correspondiente a diciembre de 2025, un indicador clave que permite dimensionar cuánto cuesta criar a un niño o niña en la provincia de Jujuy.

Lee además
Aguas termales en Jujuy.
Escapadas.

La joya escondida de Jujuy para desconectar en Carnaval 2026
Paso de Jama
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

El informe no solo contempla los gastos en bienes y servicios esenciales —como alimentación, indumentaria, salud y educación— sino que también monetiza el tiempo de cuidado que las familias destinan a la crianza. En ese marco, los nuevos datos muestran que el costo mensual puede superar los $561.000, dependiendo del grupo etario.

  • Bienes y servicios: $136.480,25

  • Valor del cuidado: $311.942,27

Este tramo contempla unas 147 horas mensuales de cuidado, considerando la reducción de una hora diaria de la jornada laboral por lactancia o atención inicial.

De 1 a 3 años: la etapa más demandante en tiempo

El grupo de 1 a 3 años presentó una canasta total de $531.980,05, siendo el segmento con mayor dedicación horaria por parte de las familias.

  • Bienes y servicios: $175.474,60

  • Cuidados: $356.505,45

La DiPEC señala que en esta etapa se requieren 168 horas mensuales de cuidado, ya que no existe escolarización obligatoria que funcione como apoyo.

Economía
Cuánto costó criar a un bebé y a un niño durante septiembre: los detalles.

Cuánto costó criar a un bebé y a un niño durante septiembre: los detalles.

De 4 a 5 años: el impacto del jardín de infantes

Con el ingreso a la educación inicial, la carga horaria de cuidado familiar disminuye. El costo total para este grupo fue de $448.983,17.

  • Bienes y servicios: $226.167,26

  • Cuidados: $222.815,91

La reducción a 105 horas mensuales de cuidado se explica por la jornada escolar pública de tres horas diarias.

De 6 a 12 años: el tramo más caro en Jujuy

Aunque el tiempo de cuidado baja a 84 horas mensuales por la escolaridad primaria, este grupo etario registra el costo total más alto de la provincia: $561.076,45.

  • Bienes y servicios: $276.859,93

  • Cuidados: $284.216,52

El valor por hora de cuidado es mayor ($3.384), ya que al tratarse de menos de 24 horas semanales se aplica una modalidad retributiva distinta según el régimen de casas particulares.

Cómo se calcula la Canasta de Crianza

La DiPEC utiliza la Canasta Básica Total (CBT) para estimar el costo de bienes y servicios, mientras que el valor del cuidado surge de la remuneración de la categoría Asistencia y cuidado de personas del personal doméstico.

El organismo aclara que el cálculo se realiza hasta los 12 años inclusive, dado que a partir de la adolescencia el tiempo de cuidado directo disminuye de forma significativa.

Un equilibrio cada vez más difícil

Los datos reflejan que criar en Jujuy es un desafío económico creciente. En los primeros años, el mayor peso está en el tiempo de cuidado; con el crecimiento, el gasto se traslada a los bienes y servicios, alcanzando su punto máximo durante la escolaridad primaria.

En un contexto de ingresos ajustados e inflación acumulada, la Canasta de Crianza se consolida como un indicador central para comprender el impacto real del costo de vida sobre las familias jujeñas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La joya escondida de Jujuy para desconectar en Carnaval 2026

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Sube la luz en el NOA: en febrero llega un aumento del 13,4% en las facturas

Luisana Lopilato enamorada de Jujuy: "Quiero volver a perderme en sus paisajes"

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

Lo que se lee ahora
Aguas termales en Jujuy.
Escapadas.

La joya escondida de Jujuy para desconectar en Carnaval 2026

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Alerta por tormentas.
SMN.

Sigue el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Subsidios de luz y gas.
País.

Se puso en marcha el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas: cómo acceder

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel