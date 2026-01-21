La crianza en Jujuy no da respiro: el costo para diciembre de 2025 escaló hasta los $561.000

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC) dio a conocer en las últimas horas la actualización de la Canasta de Crianza correspondiente a diciembre de 2025 , un indicador clave que permite dimensionar cuánto cuesta criar a un niño o niña en la provincia de Jujuy.

El informe no solo contempla los gastos en bienes y servicios esenciales —como alimentación, indumentaria, salud y educación— sino que también monetiza el tiempo de cuidado que las familias destinan a la crianza. En ese marco, los nuevos datos muestran que el costo mensual puede superar los $561.000 , dependiendo del grupo etario.

Criar a un bebé implica una fuerte carga de tiempo y atención. En diciembre, la canasta para menores de un año se ubicó en $448.422,51 mensuales.

Este tramo contempla unas 147 horas mensuales de cuidado , considerando la reducción de una hora diaria de la jornada laboral por lactancia o atención inicial.

De 1 a 3 años: la etapa más demandante en tiempo

El grupo de 1 a 3 años presentó una canasta total de $531.980,05, siendo el segmento con mayor dedicación horaria por parte de las familias.

Bienes y servicios: $175.474,60

Cuidados: $356.505,45

La DiPEC señala que en esta etapa se requieren 168 horas mensuales de cuidado, ya que no existe escolarización obligatoria que funcione como apoyo.

De 4 a 5 años: el impacto del jardín de infantes

Con el ingreso a la educación inicial, la carga horaria de cuidado familiar disminuye. El costo total para este grupo fue de $448.983,17.

Bienes y servicios: $226.167,26

Cuidados: $222.815,91

La reducción a 105 horas mensuales de cuidado se explica por la jornada escolar pública de tres horas diarias.

De 6 a 12 años: el tramo más caro en Jujuy

Aunque el tiempo de cuidado baja a 84 horas mensuales por la escolaridad primaria, este grupo etario registra el costo total más alto de la provincia: $561.076,45.

Bienes y servicios: $276.859,93

Cuidados: $284.216,52

El valor por hora de cuidado es mayor ($3.384), ya que al tratarse de menos de 24 horas semanales se aplica una modalidad retributiva distinta según el régimen de casas particulares.

Cómo se calcula la Canasta de Crianza

La DiPEC utiliza la Canasta Básica Total (CBT) para estimar el costo de bienes y servicios, mientras que el valor del cuidado surge de la remuneración de la categoría Asistencia y cuidado de personas del personal doméstico.

El organismo aclara que el cálculo se realiza hasta los 12 años inclusive, dado que a partir de la adolescencia el tiempo de cuidado directo disminuye de forma significativa.

Un equilibrio cada vez más difícil

Los datos reflejan que criar en Jujuy es un desafío económico creciente. En los primeros años, el mayor peso está en el tiempo de cuidado; con el crecimiento, el gasto se traslada a los bienes y servicios, alcanzando su punto máximo durante la escolaridad primaria.

En un contexto de ingresos ajustados e inflación acumulada, la Canasta de Crianza se consolida como un indicador central para comprender el impacto real del costo de vida sobre las familias jujeñas.