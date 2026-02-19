Paro general en Jujuy: "Ojalá podamos recuperar este día"

Foto ilustrativa.

Durante la jornada del paro general convocado por la CGT, comerciantes de San Salvador de Jujuy reflejaron el impacto que tuvo la medida de fuerza en la actividad comercial, principalmente por la falta de transporte público y el escaso movimiento de personas en las calles.

Florinda, vendedora de joyas, explicó que la jornada fue complicada desde el inicio. “Nos afectó porque la mayoría nos manejamos en colectivo para venir a trabajar y fue un gasto grande”, señaló, en referencia al costo extra que implicó trasladarse en remís o transporte alternativo.

Paro general en Jujuy (17) Paro general en Jujuy.

En relación al movimiento comercial, sostuvo que “durante todo el día estuvo muy tranquilo. Es un día que lamentablemente no lo recuperamos”. Además, remarcó que cuando el transporte funciona con normalidad, la gente suele salir a pasear o realizar compras, lo que favorece a los comercios. “Hoy se notó mucho el poco movimiento de personas”, lamentó.

Por su parte, Verónica, vendedora de zapatos y carteras, coincidió en que el paro nacional tuvo un impacto directo en su economía diaria. “Me afectó bastante, sobre todo para llegar al trabajo, porque tuve que pagar un remis”, explicó. En cuanto a las ventas, indicó que la jornada fue muy floja. “No hay gente, no hay ventas, todo afecta y estuvo muy bajo el movimiento. Ojalá podamos recuperar este día”, expresó, reflejando la preocupación del sector comercial ante la pérdida de una jornada laboral completa. Embed - COMERCIANTES POR EL PARO GENERAL

