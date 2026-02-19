jueves 19 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de febrero de 2026 - 20:03
Comerciantes.

Paro general en Jujuy: "Ojalá podamos recuperar este día"

Comerciantes de la provincia hicieron un balance del paro convocado por la CGT y señalaron que el bajo movimiento afectó las ventas y el bolsillo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero
Haberes.

Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero
terminal semidesierta en jujuy: el paro freno los viajes y dejo pasajeros varados
Jujuy.

Terminal semidesierta en Jujuy: el paro frenó los viajes y dejó pasajeros varados

Florinda, vendedora de joyas, explicó que la jornada fue complicada desde el inicio. “Nos afectó porque la mayoría nos manejamos en colectivo para venir a trabajar y fue un gasto grande”, señaló, en referencia al costo extra que implicó trasladarse en remís o transporte alternativo.

Paro general en Jujuy (17)
Paro general en Jujuy.

Paro general en Jujuy.

En relación al movimiento comercial, sostuvo que “durante todo el día estuvo muy tranquilo. Es un día que lamentablemente no lo recuperamos”. Además, remarcó que cuando el transporte funciona con normalidad, la gente suele salir a pasear o realizar compras, lo que favorece a los comercios. “Hoy se notó mucho el poco movimiento de personas”, lamentó.

Por su parte, Verónica, vendedora de zapatos y carteras, coincidió en que el paro nacional tuvo un impacto directo en su economía diaria. “Me afectó bastante, sobre todo para llegar al trabajo, porque tuve que pagar un remis”, explicó.

En cuanto a las ventas, indicó que la jornada fue muy floja. “No hay gente, no hay ventas, todo afecta y estuvo muy bajo el movimiento. Ojalá podamos recuperar este día”, expresó, reflejando la preocupación del sector comercial ante la pérdida de una jornada laboral completa.

Embed - COMERCIANTES POR EL PARO GENERAL

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero

Terminal semidesierta en Jujuy: el paro frenó los viajes y dejó pasajeros varados

Paro general en Jujuy: las escuelas están abiertas y no se suspenden las tutorías

"El paro es contundente, en Jujuy estamos con un paro activo", dijo Nicolás Fernández de APUAP

Paro general: dónde sacar efectivo en Jujuy si faltan billetes en los cajeros

Lo que se lee ahora
como se vive el paro nacional en jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados video
Movimiento.

Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Recolección de basura en Carnaval. video
Capital.

Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: hay más de 10 detenidos
EN VIVO.

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: hay más de 10 detenidos

Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados video
Movimiento.

Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados

Ayuda escolar.
Ejecutivo.

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel