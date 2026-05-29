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29 de mayo de 2026 - 15:26
Jujuy.

Tras más de un siglo, la Wawa Chañi volvió a Jujuy

Las comunidades indígenas de El Moreno recibieron a la Wawa Chañi con una ceremonia ancestral. Un hito histórico para Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La WawaChañi volvió al territorio del Apu Chañi

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Las comunidades indígenas de El Moreno dieron la bienvenida al ancestro Wawa Chañi, en una jornada cargada de espiritualidad, memoria y emoción.

La ceremonia comenzó cerca de las 16, con una velación al abuelo fuego y la recepción por parte de los mayores de la comunidad. También participaron autoridades locales, docentes y estudiantes de la escuela primaria y secundaria de la localidad.

La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi

La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi

El encuentro marcó un momento histórico para las comunidades, que durante años sostuvieron el reclamo por el retorno del ancestro a su territorio ceremonial.

Ceremonia, música y procesión de la Wawa Chañi

De la restitución participaron integrantes de distintas comunidades de Jujuy y Salta, que se sumaron a la ceremonia y acompañaron el momento de bienvenida.

Tras más de un siglo, la Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi

Tras más de un siglo, la Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi

Luego se realizó una procesión con la Wawa Chañi hacia la plaza de El Moreno, donde hubo danza, música y canto sagrado a cargo de un sabio de los pueblos originarios de la zona.

La jornada fue vivida como el regreso de un ancestro sagrado al territorio del Apu Chañi, una montaña central en la espiritualidad y la cosmovisión andina.

La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi

La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi

El reclamo que hizo posible el retorno

La Comunidad El Angosto y la Organización Sol de Mayo venían realizando gestiones desde 2023 para lograr la restitución. El proceso tuvo uno de sus puntos de inicio durante la permanencia del Tercer Malón de la Paz, cuando integrantes de las comunidades se acercaron al Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”.

Ese acercamiento fue señalado por las comunidades como una “chispa de esperanza” que, después de distintas gestiones, permitió concretar el retorno del ancestro sagrado al Apu Chañi.

La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi

La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi

La restitución de la Wawa Chañi representa para las comunidades no solo el cierre de una larga espera, sino también un acto de reparación histórica, espiritual y cultural.

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