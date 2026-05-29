Tras más de un siglo, la Wawa Chañi volvió a Jujuy

La Wawa Chañi fue restituida este jueves 28 de mayo a las comunidades indígenas de El Moreno, en Jujuy, luego de haber sido extraída del Nevado de Chañi en 1905. Su regreso fue acompañado por una ceremonia ancestral y comunitaria en el territorio del Apu Chañi.
Las comunidades indígenas de El Moreno dieron la bienvenida al ancestro Wawa Chañi, en una jornada cargada de espiritualidad, memoria y emoción.
La ceremonia comenzó cerca de las 16, con una velación al abuelo fuego y la recepción por parte de los mayores de la comunidad. También participaron autoridades locales, docentes y estudiantes de la escuela primaria y secundaria de la localidad.
La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
El encuentro marcó un momento histórico para las comunidades, que durante años sostuvieron el reclamo por el retorno del ancestro a su territorio ceremonial.
Ceremonia, música y procesión de la Wawa Chañi
De la restitución participaron integrantes de distintas comunidades de Jujuy y Salta, que se sumaron a la ceremonia y acompañaron el momento de bienvenida.
Tras más de un siglo, la Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
Tras más de un siglo, la Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
Luego se realizó una procesión con la Wawa Chañi hacia la plaza de El Moreno, donde hubo danza, música y canto sagrado a cargo de un sabio de los pueblos originarios de la zona.
La jornada fue vivida como el regreso de un ancestro sagrado al territorio del Apu Chañi, una montaña central en la espiritualidad y la cosmovisión andina.
La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
El reclamo que hizo posible el retorno
La Comunidad El Angosto y la Organización Sol de Mayo venían realizando gestiones desde 2023 para lograr la restitución. El proceso tuvo uno de sus puntos de inicio durante la permanencia del Tercer Malón de la Paz, cuando integrantes de las comunidades se acercaron al Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”.
Ese acercamiento fue señalado por las comunidades como una “chispa de esperanza” que, después de distintas gestiones, permitió concretar el retorno del ancestro sagrado al Apu Chañi.
La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
La Wawa Chañi volvió al territorio del Apu Chañi
La restitución de la Wawa Chañi representa para las comunidades no solo el cierre de una larga espera, sino también un acto de reparación histórica, espiritual y cultural.
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