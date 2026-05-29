"Se sigue la tradición con la familia": homenaje a la mujer gaucha en la Semana de Mayo

En el marco de las actividades por la Semana de Mayo, se realizó un emotivo homenaje a la mujer gaucha, donde las protagonistas destacaron la importancia de reconocer el rol de las mujeres que sostienen las tradiciones rurales y la vida en el campo.
El legado de las mujeres gauchas
Dorotea Mamaní una de las mujeres homenajeadas comentó muy emocionada que "Yo vivo en el campo y sigo con las costumbres que me enseñaron mis padres". Además, contó que junto a su esposo participa habitualmente de desfiles y encuentros gauchos en distintas provincias, llevando siempre sus caballos y representando las tradiciones jujeñas.
Dorotea recordó que recientemente regresó de San Luis, donde fue invitada a participar de actividades tradicionalistas. "Nos recibió el gobernador y fue una experiencia muy linda", señaló.
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Mujer Gaucha, Dorotea Mamaní
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Homenaje a la mujer gaucha en la Semana de Mayo
Por su parte, Eugenia otra Mujer Gaucha, representante del Pago de las Capillas, destacó el valor de la tradicional mateada gaucha que se realiza desde hace una década y que forma parte de las celebraciones patrias.
"Es una actividad que se viene realizando hace 10 años, fue declarada de interés municipal y próximamente podría ser declarada de interés cultural", explicó.
La referente destacó la amplia participación de vecinos y familias que cada mes se reúnen para compartir comidas típicas, música y danzas tradicionales. Entre las especialidades que se ofrecen se encuentran pan de campo, bollos con chicharrón, tortas fritas y buñuelos.
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Homenaje a la mujer gaucha en la Semana de Mayo
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Homenaje a la mujer gaucha en la Semana de Mayo
La jornada formó parte de las actividades organizadas por la Semana de Mayo y permitió poner en valor la identidad gaucha, el papel de las mujeres en la preservación de las costumbres y el legado cultural que se transmite de generación en generación.
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