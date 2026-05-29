"Se sigue la tradición con la familia": homenaje a la mujer gaucha en la Semana de Mayo

Homenaje a la mujer gaucha en la Semana de Mayo

Homenaje a la mujer gaucha en la Semana de Mayo

Homenaje a la mujer gaucha en la Semana de Mayo

Homenaje a la mujer gaucha en la Semana de Mayo

En el marco de las actividades por la Semana de Mayo , se realizó un emotivo homenaje a la mujer gaucha , donde las protagonistas destacaron la importancia de reconocer el rol de las mujeres que sostienen las tradiciones rurales y la vida en el campo.

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Dorotea Mamaní una de las mujeres homenajeadas comentó muy emocionada que "Yo vivo en el campo y sigo con las costumbres que me enseñaron mis padres". Además, contó que junto a su esposo participa habitualmente de desfiles y encuentros gauchos en distintas provincias, llevando siempre sus caballos y representando las tradiciones jujeñas.

Dorotea recordó que recientemente regresó de San Luis, donde fue invitada a participar de actividades tradicionalistas. "Nos recibió el gobernador y fue una experiencia muy linda", señaló.

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Por su parte, Eugenia otra Mujer Gaucha, representante del Pago de las Capillas, destacó el valor de la tradicional mateada gaucha que se realiza desde hace una década y que forma parte de las celebraciones patrias.

"Es una actividad que se viene realizando hace 10 años, fue declarada de interés municipal y próximamente podría ser declarada de interés cultural", explicó.

La referente destacó la amplia participación de vecinos y familias que cada mes se reúnen para compartir comidas típicas, música y danzas tradicionales. Entre las especialidades que se ofrecen se encuentran pan de campo, bollos con chicharrón, tortas fritas y buñuelos.

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La jornada formó parte de las actividades organizadas por la Semana de Mayo y permitió poner en valor la identidad gaucha, el papel de las mujeres en la preservación de las costumbres y el legado cultural que se transmite de generación en generación.