FNE 2026: el Finde Estudiantil ya tiene fechas y precios confirmados

La organización de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes continúa avanzando en Jujuy y en las últimas horas quedaron confirmadas dos de las definiciones más esperadas para el Finde Estudiantil 2026: las fechas oficiales y el valor de las entradas.

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La información se conoció luego de la segunda convocatoria de directivos, asesores y estudiantes realizada en el salón del primer piso del Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, junto al director Darío D’Antuene.

Durante la reunión se avanzó en distintos aspectos organizativos vinculados a una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que este año celebra sus 75 años.

Según confirmaron desde el Ente, el Finde Estudiantil se realizará los días 11 y 12 de julio en el estadio 23 de Agosto y las actividades comenzarán desde las 13 horas.

“Ya estamos camino a hacer el Finde Estudiantil del 11 y 12 de julio” “Ya estamos camino a hacer el Finde Estudiantil del 11 y 12 de julio”

La confirmación de las fechas llegó luego de reuniones con directivos, profesores, asesores y estudiantes, donde también se debatieron cuestiones operativas y logísticas relacionadas con el desarrollo del evento.

“Tuvimos una reunión muy importante con directivos, profesores docentes y alumnado, en la cual pudimos unir criterios y hablar sobre todo lo que va a ser la cuestión operativa y logística para que se haga de la mejor manera”, sostuvo Morales.

Entradas a $3.000 para el evento estudiantil

Otro de los puntos que quedó definido durante el encuentro fue el valor de las entradas para el Finde Estudiantil 2026.

Según explicaron desde la organización, el precio fue acordado por mayoría entre los presentes con el objetivo de mantener un costo accesible para estudiantes y familias jujeñas.

“Se unificaron criterios a fin de que sea algo popular, un precio que la gente va a poder costearlo” “Se unificaron criterios a fin de que sea algo popular, un precio que la gente va a poder costearlo”

De esta manera, el valor general de la entrada será de $3.000 para ambas jornadas del evento estudiantil.

Una edición especial por los 75 años de la FNE

La edición 2026 tendrá un significado especial para la provincia debido a que la Fiesta Nacional de los Estudiantes cumple 75 años.

En ese contexto, desde el Ente Autárquico Permanente remarcaron que trabajan en distintos puntos vinculados a la organización de una celebración que cada año suma más escuelas, estudiantes y carrozas.

“Es una fiesta cada vez más demandante, más convocante”, expresó Morales al referirse al crecimiento que viene teniendo la FNE en las últimas ediciones.

Además, el funcionario detalló que esperan una participación superior a las 85 carrozas para este año.

“En 2024 hubo 65 carrozas, en 2025 hubo 80 y en 2026 ya hablamos de 85 carrozas y contando” “En 2024 hubo 65 carrozas, en 2025 hubo 80 y en 2026 ya hablamos de 85 carrozas y contando”

Las reuniones organizativas continuarán durante las próximas semanas mientras avanzan los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy.