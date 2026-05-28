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28 de mayo de 2026 - 10:35
Jujuy.

FNE 2026: estudian sumar puntaje docente a profesores asesores de carrozas

Educación y el Ente Autárquico Permanente mantuvieron una reunión para definir acciones por la próxima FNE 2026 en sus Bodas de Brillante.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
FNE - foto de la edición 2025

FNE - foto de la edición 2025

FNE 2026: buscan reconocer el trabajo de los profesores asesores

FNE 2026: buscan reconocer el trabajo de los profesores asesores

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) empieza a tomar forma para su edición 2026, que este año tendrá un valor especial porque celebrará sus Bodas de Brillante. En ese marco, el Ministerio de Educación y las nuevas autoridades del Ente Autárquico Permanente mantuvieron una primera reunión de trabajo para avanzar en acuerdos vinculados a la organización, el cronograma y el acompañamiento a los estudiantes carroceros.

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El encuentro fue encabezado por la ministra de Educación, Daniela Teseira, junto al presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, y el director Darío D’Antuene. También participó la asesora pedagógica ministerial Marcela Gámez.

La FNE cumple 75 años

Durante la reunión se trazaron acciones clave para la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una celebración que este año cumplirá 75 años y reunirá nuevamente a colegios, estudiantes, docentes, familias y carroceros de toda la provincia.

El objetivo del encuentro fue delinear la agenda y el cronograma de trabajo para la edición 2026, en articulación entre Educación y el Ente Autárquico Permanente. La celebración tendrá un componente especial por las Bodas de Brillante de la FNE.

Buscan reconocer a los profesores asesores

Uno de los principales temas tratados fue la posibilidad de incorporar un puntaje específico en la grilla de calificación docente para los profesores asesores de carrozas.

Leandro Morales destacó que se trata de una demanda importante para reconocer el trabajo de los docentes que acompañan a los estudiantes en los canchones durante el proceso de construcción.

“Queremos ver la posibilidad de que esté dentro de la grilla de calificación docente" “Queremos ver la posibilidad de que esté dentro de la grilla de calificación docente"

“Queremos ver la posibilidad de que esté dentro de la grilla de calificación docente. Es algo que nunca se había logrado y creemos que va a ser un gran gesto de la ministra, quien entiende, considera y pone en relieve el gran desempeño, la valentía, el coraje y, sobre todo, el tiempo que los profesores dedican a la construcción de una carroza”, expresó Morales.

Canchón de la Escuela Normal Superior (1).jpg
FNE - Uno de los puntos centrales de la reunión entre EAP y el Ministerio de Educación fue analizar un puntaje docente específico para profesores asesores de carrozas.

FNE - Uno de los puntos centrales de la reunión entre EAP y el Ministerio de Educación fue analizar un puntaje docente específico para profesores asesores de carrozas.

Licencias desde el 1 de agosto

Otro punto ratificado durante el encuentro fue el esquema de licencias para los profesores involucrados en los proyectos estudiantiles.

Según informaron, las licencias se otorgarán, como ocurre todos los años, a partir del 1 de agosto. La medida permitirá que los docentes puedan dedicarse de lleno al acompañamiento de los alumnos en los canchones durante la etapa más intensa de trabajo.

Reunion de Educacion y EAP - FNE
FNE 2026: buscan reconocer el trabajo de los profesores asesores

FNE 2026: buscan reconocer el trabajo de los profesores asesores

Una oficina para el Ente

Desde el Ente Autárquico Permanente también agradecieron el acompañamiento del Ministerio de Educación por la cesión de un espacio físico para el funcionamiento de su oficina operativa.

Según destacaron, esta decisión permite resolver una necesidad histórica de la organización y fortalecer el trabajo institucional de cara a una nueva edición de la FNE.

La reunión marcó el inicio de una agenda conjunta entre Educación y el Ente para ordenar los preparativos de una de las celebraciones más importantes de Jujuy, con foco en los estudiantes, los docentes asesores y el trabajo que cada año se realiza en los canchones.

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