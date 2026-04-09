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9 de abril de 2026 - 18:21
Jujuy.

FNE 2026: simplifican los trámites para las elecciones de representantes

El EAP y la Policía de Jujuy unificaron los permisos para las elecciones de representantes estudiantiles de la FNE 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2026: simplifican los trámites para las elecciones de representantes

FNE 2026: simplifican los trámites para las elecciones de representantes

El Ente Autárquico Permanente (EAP), junto con la Dirección Administrativa Digital y de Operaciones de la Policía de la Provincia de Jujuy, unificó los permisos necesarios para las elecciones de representantes de los establecimientos estudiantiles de Jujuy durante la FNE 2026.

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Según informaron, la medida apunta a simplificar los trámites administrativos vinculados a este tipo de eventos, tanto cuando se realicen en locales bailables como dentro de establecimientos educativos.

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Reunión del Ente Autárquico Permanente (EAP), junto con la Dirección Administrativa Digital y de Operaciones de la Policía

Reunión del Ente Autárquico Permanente (EAP), junto con la Dirección Administrativa Digital y de Operaciones de la Policía

Cuáles son los cambios

Desde el organismo explicaron que la unificación de criterios busca ordenar el procedimiento y dar mayor agilidad a la organización de las fiestas estudiantiles.

Entre los puntos principales, se estableció que cada establecimiento deberá informar al EAP sobre la realización del evento con una anticipación mínima de 10 días hábiles. Toda la documentación, los requisitos y los formularios correspondientes ya se encuentran disponibles a través del enlace difundido en las redes oficiales del organismo.

Dónde se pueden descargar los formularios

La nueva disposición de los entes rectores de la Fiesta Nacional de los Estudiantes que se concreta este año, busca también reforzar las condiciones de seguridad en cada actividad vinculada al proceso de elección de representantes estudiantiles.

Los interesados pueden acceder a los formularios y a la documentación necesaria a través del enlace de descarga habilitado por las autoridades: https://drive.google.com/drive/folders/1o96gGGXhOixo_vzCWJaCJooOrHV1ODz2?usp=sharing.

Asumió la nueva Comisión Estudiantil

Ya se comienza a vivir la FNE 2026 en Jujuy. En el salón del Centro de Innovación Educativa en San Salvador de Jujuy, asumió la nueva Comisión Estudiantil 2026, para trabajar en la edición número 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

FNE 2026: asumió la nueva Comisión Estudiantil
FNE 2026: asumió la nueva Comisión Estudiantil

FNE 2026: asumió la nueva Comisión Estudiantil

El acto fue encabezado por el presidente del Ente Autárquico Permanente, Martin Meyer y la Directora Provincial, Belén Perdomenico, más otras autoridades y directivos. Tiara Luna es la flamante presidenta, quien, tras asumir el rol, dijo que "estamos unidos por un mismo objetivo".

Cuándo es la FNE 2026

Según lo establecido en el anuario escolar 2026/27 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 16 al 26 de septiembre de este año. Las actividades áulicas relacionadas con la Fiesta estarán alineadas con el cronograma que determine el Ministerio de Educación.

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