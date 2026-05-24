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24 de mayo de 2026 - 23:17
Jujuy.

FNE 2026: Florencia Vargas es la Representante del Colegio EMDEI

Tras la elección de este domingo, el Colegio EMDEI eligió a Florencia Vargas como la representante para la FNE 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2026: Florencia Vargas es la Representante del Colegio EMDEI

FNE 2026: Florencia Vargas es la Representante del Colegio EMDEI

La FNE 2026 continúa viviendo noches cargadas de emoción y color en San Salvador de Jujuy. Este domingo se realizó la esperada elección de la Representante del Colegio Emdei, en el marco de la edición número 75.

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Representante 2026: Florencia Vargas

1° Princesa: Agostina Ortega

2° Princesa: Ámbar Camargo Donat

1° Dama de Honor: Ana Farías

2°Dama de Honor: Sofía Miranda

Miss Elegancia: Florencia Lucardi

FNE 2026: Florencia Vargas es la Representante del Colegio EMDEI
FNE 2026: Florencia Vargas es la Representante del Colegio EMDEI

FNE 2026: Florencia Vargas es la Representante del Colegio EMDEI

El evento de la Fiesta Nacional de los Estudiantes comenzó alrededor de las 20 horas en un reconocido local bailable de la capital jujeña y reunió a estudiantes, familias y promociones que acompañaron a las candidatas durante una velada llena de música, alegría y festejos.

En total, fueron 22 las jóvenes que representaron a sus respectivos cursos y desfilaron sobre el escenario en busca de convertirse en la nueva representante estudiantil de la institución. Cada una brilló con su presentación y recibió el apoyo de sus compañeros en una noche marcada por el entusiasmo de toda la comunidad educativa.

Como es costumbre, se realizó el baile de las candidatas, el de la Promo 2026 y el de los candidatos a Paje. La elección tuvo además un momento especial con la despedida de Maite Berral, quien entregó sus atributos tras haber representado al Colegio Emdei durante el último año en las distintas actividades estudiantiles.

FNE 2026: instancia regional del Congreso de la Juventud

El evento se realiza en el marco de la FNE 2026 y convoca a estudiantes y docentes de toda la provincia con encuentros regionales. Este año, el encuentro llega a su edición número 42 con un enfoque centrado en la creatividad y la participación juvenil.

Bajo el lema “Creativamente transforma tu futuro”, la organización confirmó que las actividades se desarrollarán en las cuatro regiones de la provincia: Puna, Quebrada, Yungas y Valles, con fechas y sedes ya definidas para cada encuentro.

El primer encuentro se hizo el miércoles 20 de mayo en la región Puna. Luego, el miércoles 27 de mayo, será el turno de la región Quebrada. La jornada tendrá lugar en la Escuela Dr. Eduardo Casanova de Tilcara, desde las 8 hasta las 17. En este caso, la convocatoria abarca a Tilcara, Humahuaca y Tumbaya.

El miércoles 10 de junio, el Congreso se trasladará a la región Yungas. El evento se desarrollará en el Club Atlético San Pedro, en el horario de 8 a 17:30. Participan delegaciones de San Pedro, Ledesma, Valle Grande y Santa Bárbara.

Por su parte, la región Valles tendrá su jornada el miércoles 17 de junio. El encuentro se realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 de Perico, también de 8 a 17:30. En esta instancia, forman parte estudiantes de El Carmen, San Antonio, Monterrico, Pampa Blanca y Puesto Viejo, quienes se suman a la propuesta provincial.

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