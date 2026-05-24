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24 de mayo de 2026 - 16:47
Jujuy.

Más de 50 motos clásicas se sumaron a una rodada solidaria en Jujuy

La quinta edición de ”The Distinguished Gentleman’s Ride” reunió a motociclistas jujeños para concientizar sobre la salud masculina.

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Por  Verónica Pereyra
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El evento, que se desarrolló por quinta vez en la provincia, convocó a motociclistas y fanáticos de las dos ruedas en una jornada marcada por la pasión por las motos, la solidaridad y la prevención.

Según explicó Horacio Sona, vicepresidente del Motoclub Jujuy y uno de los organizadores, la actividad tuvo que ser reprogramada debido a las malas condiciones climáticas del fin de semana pasado, fecha en la que se realizó la convocatoria mundial.

Embed - MOTOS, SOLIDARIDAD Y CONCIENTIZACIÓN EN JUJUY

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Un evento para visibilizar enfermedades que afectan a los hombres

La iniciativa busca poner en agenda problemáticas vinculadas a las masculinidades, especialmente el cáncer de próstata y las enfermedades de salud mental que afectan a los hombres.

“Esta rodada ayuda a visibilizar patologías de las masculinidades, como el cáncer de próstata y las enfermedades mentales, temas de los que muchas veces nos cuesta hablar”, expresó el organizador.

El Distinguished Gentleman’s Ride se lleva adelante cada año en cientos de ciudades del mundo y combina la cultura motociclista con campañas solidarias y de prevención.

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Más de 50 motos participaron de la rodada en Jujuy

Aunque la convocatoria este año fue menor debido al cambio de fecha y al fin de semana largo, desde la organización destacaron la importante participación de motociclistas jujeños.

El año pasado éramos muchos más, pero el cambio de fecha complicó la presencia de varias personas que ya tenían otros compromisos. Aun así, vamos a superar tranquilamente las 50 motos”, señalaron.

En la rodada participaron motos de distintos estilos y cilindradas: desde modelos clásicos de los años 60 hasta motocicletas de gran porte como Harley-Davidson.

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“La moto es una forma de vida”

Más allá del objetivo solidario, los participantes remarcaron la pasión que une a quienes forman parte del mundo motociclista.

No importa qué moto tengas. El viento en la cara es el mismo en una 110 que en una 1700”, resumió Horacio, destacando el espíritu inclusivo de la jornada.

Aunque tradicionalmente el evento está orientado a motos clásicas y vintage, en Jujuy decidieron abrir la convocatoria a todo tipo de motocicletas para que nadie quede afuera de la experiencia.

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Una rodada mundial con espíritu solidario

The Distinguished Gentleman’s Ride nació como un movimiento internacional que mezcla elegancia, motos clásicas y campañas solidarias. Los participantes suelen vestir ropa formal durante las caravanas para darle identidad al evento y generar mayor impacto visual en las ciudades.

En Jujuy, la actividad volvió a reunir a clubes de motos, fanáticos y familias en una jornada que combinó concientización, compañerismo y amor por las dos ruedas.

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