Luciano Benavides es campeón del Dakar 2026 en motos por solo dos segundos

Luciano Benavides (KTM) finalizó un Dakar histórico en Yanbu al conquistar la edición 2026 de motos por solo dos segundos, la diferencia más corta jamás registrada. El salteño, aprovechó un error de navegación del líder de la general, Ricky Brabec (Honda), en el kilómetro 98 de la especial, para superarlo en el esprint final y asegurarse el título en un desenlace absolutamente inolvidable.

Motos. Luciano Benavides quedó segundo en el Rally Dakar 2026 a un día del final

Hazaña. "Nunca dejé de soñar ni de pensar que podía conseguirlo". dijo Luciano Benavides tras ser campeón del Dakar 2026

Todo apuntaba a un desenlace con acento estadounidense hasta los últimos compases de la etapa. Brabec, además de contar con 3:20 de ventaja sobre Benavides al inicio de la jornada decisiva, se estaba beneficiando de las bonificaciones por abrir pista en la especial Yanbu-Yanbu, de 105 kilómetros.

El escenario era ideal para el piloto de Honda, que tenía a su alcance el que habría sido su tercer Dakar, hasta que, a falta de siete kilómetros, se produjo el giro inesperado que lo cambió todo.

El punto crítico llegó en el kilómetro 98. Allí, Ricky Brabec se equivocó en la navegación cuando marchaba con más de tres minutos y medio de renta en la general virtual. Tomó un rumbo erróneo y, aunque se dio cuenta del fallo, ya no hubo margen para corregirlo. En apenas unos instantes se evaporó una ventaja construida durante dos semanas de competición, junto con la opción de levantar de nuevo el Touareg.

Benavides se topó con él en pista y entendió al instante que la hazaña era posible. El argentino apretó hasta el límite en los últimos kilómetros y completó una de las mayores proezas recientes del Rally Dakar.

Cruzó la meta con la sensación de haber hecho lo imposible y, minutos después, se confirmó: c ampeón del Dakar 2026 por solo dos segundos, la menor diferencia en la historia de la prueba, que se disputa desde 1979.

Benavides en la meta del Dakar

Luciano siguió la estela de su hermano Kevin Benavides, también vencedor del Dakar en motos. Campeón por primera vez en 2021, Kevin repitió en 2023 con 43 segundos de margen sobre Toby Price, pero el desenlace de esta edición resulta aún más extraordinario por su dramatismo y precisión milimétrica.

Quiénes completaron el podio en motos en el Dakar 2026

El podio final lo completó Tosha Schareina (Honda), que volvió a subirse al cajón, aunque un peldaño por debajo del año anterior. El valenciano afrontó una última etapa sin sobresaltos, con amplio margen sobre Skyler Howes, y concluyó el Dakar a 25:12 del vencedor, confirmando su solidez entre la élite.