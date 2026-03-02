El análisis y autocrítica de Hernán Pellerano tras la victoria de Gimnasia de Jujuy ante Quilmes

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria este domingo luego de superar 1-0 a Quilmes en el Estadio 23 de Agosto. A pesar del resultado favorable, el entrenador Hernán Pellerano realizó un análisis crítico sobre el rendimiento del equipo, especialmente sobre la primera mitad del encuentro, donde consideró que el cervecero "fue superior".

Sobre el desarrollo del partido, Hernán Pellerano sostuvo que la apertura del marcador no significó un impulso futbolístico para el equipo. Explicó que, tras ponerse en ventaja, el desarrollo se volvió complejo.

“Uno piensa que cuando abre el partido se puede desenvolver a tu favor y aquí fue todo lo contrario. Después del gol hubo 30 minutos donde nos superaron, nos sacaron la pelota, y a nosotros cuando nos sacan la pelota nos cuesta. Creo que en el primer tiempo ellos fueron superiores, más allá de que nos pusimos en ventaja rápido.”

Pellerano también analizó el segundo tiempo, donde consideró que el trámite fue más equilibrado. Aún así, remarcó que ganar sin jugar bien también tiene valor.

“En el segundo tiempo fue muy parejo. Contento por la victoria y saber que no muchas veces se va a poder jugar bien, pero cuando no se juega bien también hay que ganar", dijo el técnico del Lobo, quien también comparó lo sucedido este domingo en el Estadio 23 de Agosto con lo ocurrido ante Chacarita en la fecha anterior y volvió a hacer foco en la falta de sostén futbolístico.

“Lo que nos pasó con Chacarita fue que en la primera que nos llegaron nos hicieron un gol y acá lo mismo. Sin haber hecho un primer tiempo bueno, llegamos y convertimos. Eso te da tranquilidad, pero para seguir jugando tenés que mantener la identidad y no pudimos sostenerla.”

Finalmente, señaló que esperaba otro tipo de desarrollo después del gol inicial: “Pensé que después del gol íbamos a tener más espacios y no los tuvimos. Por eso fueron los cambios rápidos en el segundo tiempo.”