Abel Argañaráz sobre el partido ante Quilmes: "vamos a salir con mentalidad ganadora"

El delantero remarcó la idea de salir con mentalidad ganadora desde el primer minuto.

Gimnasia de Jujuy ultima detalles para recibir este domingo a Quilmes Atlético Club en el estadio Estadio 23 de Agosto, en un partido clave tras la derrota 3 a 1 frente a Chacarita Juniors como visitante.

En la previa del encuentro, Abel Argañaraz anticipó que será un choque “duro como todos”, teniendo en cuenta que el rival es “un grande de la categoría”, aunque dejó en claro que el plantel trabaja con un objetivo firme: quedarse con los tres puntos.

El delantero del Lobo sostuvo que el cuerpo técnico analizó a Quilmes “en todos los aspectos” y reconoció que se trata de un equipo fuerte. Sin embargo, remarcó que Gimnasia saldrá “con mentalidad ganadora desde el primer minuto para armar de a tres”.

Argañaraz entendió que cada partido presenta dificultades, pero confió en la preparación del equipo para hacerse fuerte en condición de local.

Autocrítica tras la caída en San Martín

Sobre el último encuentro ante Chacarita, el atacante señaló que “se gane o se pierda, siempre hay cosas por corregir”. En ese sentido, aseguró que el grupo mantendrá lo que hizo bien y ajustará lo necesario para lograr un buen rendimiento este domingo.

La derrota dejó enseñanzas y el plantel trabaja para mejorar detalles que puedan marcar la diferencia ante un rival de jerarquía.

La fuerza de la localía y el apoyo del hincha

Argañaraz también puso el foco en el respaldo del público albiceleste. “Vamos a aprovechar que tenemos a nuestra gente apoyando”, expresó, al tiempo que agradeció a los hinchas “por acompañarnos en todo momento”.

El delantero se mostró además “contento y feliz” por haber vuelto al gol con esta camiseta, lo que le otorga “una cuota de confianza para seguir trabajando duro” y aportando al equipo.

Árbitro confirmado

Juan Pablo Loustau fue designado como árbitro principal para el partido entre Gimnasia de Jujuy y Quilmes Atlético Club, que se jugará este domingo 22 de febrero, a las 17 horas.

El juez estará acompañado por Adrián Delbarba y Erik Grunmann como asistentes, mientras que Elías Viglione será el cuarto árbitro.