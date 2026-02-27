sábado 28 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 19:24
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

El plan que detalló el gobernador Sadir contempla obras estratégicas sobre los ríos Grande y Xibi Xibi para descomprimir el tránsito y ordenar el crecimiento urbano de la capital.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy.

Las obras apuntan a mejorar la circulación, reducir la congestión en ejes saturados y planificar el desarrollo urbano en sectores clave de la ciudad.

Cuánto tiempo demandarán

Al finalizar el discurso y en diálogo con la prensa el mandatario expresó: "Son puentes que hoy ya estamos proyectando, varios ya tienen el proyecto elaborado, es algo que estamos trabajando con el intendente de San Salvador de Jujuy, son obras que están pensadas hasta el 2035, en la medida que finalizamos los proyectos y tengamos los financiamientos, vamos a ir haciéndolos, no todos se van a hacer en el 2026" y agregó "Demandan una inversión enorme".

Una Avenida Ribereña para ordenar el crecimiento

Sadir informó que se elaborará el proyecto para construir la Avenida Ribereña sobre la margen derecha del Río Grande, en el tramo comprendido entre el Puente Higuerillas–Malvinas y el Puente General Manuel Belgrano.

Según explicó, esta nueva traza funcionará como una vía estratégica de conectividad y, al mismo tiempo, como un borde urbano planificado que permitirá ordenar el desarrollo de la ciudad hacia el sector ribereño.

La iniciativa busca generar una alternativa de circulación paralela a las avenidas actuales, optimizando los tiempos de traslado y promoviendo una expansión urbana más organizada.

Embed - CANAL 4 EN VIVO - APERTURA SESIONES ORDINARIAS JUJUY - 27/02/2026

Cinco puentes estratégicos para descomprimir el tránsito

El mandatario también anunció la integración de cinco nuevos puentes al sistema vial, con el objetivo de mejorar la conectividad entre barrios y aliviar la carga vehicular en los puntos más congestionados.

Las obras previstas son:

  • Puente Higuerillas – Malvinas, sobre el Río Grande.

  • Puente Los Molinos – Los Perales, también sobre el Río Grande.

  • Puente Pueyrredón – Bustamante, sobre el Río Xibi Xibi.

  • Puente Avenida Hipólito Yrigoyen – Punta Diamante, sobre el Río Xibi Xibi.

  • Puente Avenida Almirante Brown, también sobre el Río Xibi Xibi.

Estas intervenciones permitirán una mejor integración entre distintos sectores de la capital jujeña y contribuirán a reducir la saturación de arterias principales.

Infraestructura clave para la movilidad urbana

Con este anuncio, el Gobierno provincial proyecta un rediseño integral de la conectividad urbana, apostando a infraestructura que acompañe el crecimiento demográfico y el aumento del parque automotor.

Sadir remarcó que se trata de obras estratégicas que impactarán directamente en la calidad de vida de los vecinos, facilitando los desplazamientos diarios y promoviendo un desarrollo urbano más equilibrado en San Salvador de Jujuy.

