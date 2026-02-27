viernes 27 de febrero de 2026
27 de febrero de 2026 - 16:04
en vivo Discurso.

EN VIVO: Canal 4 transmite la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

El gobernador Carlos Sadir encabezará este viernes la apertura de Sesiones. Alrededor de la Legislatura montaron un operativo policial y de tránsito.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

EN VIVO

Este viernes 27 de febrero a las 17 horas se realizará la 165° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy. El gobernador Carlos Sadir pronunciará el discurso que marcará el inicio del período legislativo 2026 en la tradicional Casa de Piedra.

La ceremonia reunirá a diputados y diputadas provinciales, integrantes del Poder Ejecutivo, autoridades del Poder Judicial y representantes de distintos organismos provinciales y municipales.

Embed - CANAL 4 EN VIVO - APERTURA SESIONES ORDINARIAS JUJUY - 27/02/2026

Live Blog Post

Cortes alrededor de la Legislatura

image
image
image

Live Blog Post

Confirmaron las comisiones Exterior e Interior

COMISIÓN EXTERIOR

1.- BRAVO, Ivana Gisel

2.- CASTILLO, Angélica Fidela

3.- FIAD, Mario Raymundo

4.- MANENTE, Federico

5.- NAVARRO, Yael

6.- ORTIZ, Mariela del Valle

7.- QUISPE, Noelia Isabel

8.- RIOS, Estela Patricia

9.- VELEZ, Daniela del Carmen

10.- SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia

11.- URIONDO, María Lidia Amalia

12.- TOMÉ GAMEZ, María Laura

13.- CHECA MONALDI, María Fernanda

14.- SOSA, Alicia Ester

COMISIÓN INTERIOR

1.- CRUZ, Diego Orlando

2.- FERRIN, María Teresa

3.- GUTIERREZ, Omar Alberto

4.- GUZMAN, Maria Agustina

5.- MORONE, Adriano

6.- ROTELA, Diego Raúl

7.- FELLNER, Martin Eduardo

8.- RIVAROLA, Ernesto Cristian

9.- VALENTE, Verónica Virginia

10.- ISASMENDI, Noemi Elizabeth

11.- PATERNO, Matias Fernando

12.- BALLESTY, Kevin Gustavo

13.- HAQUIM, Carlos Guillermo

Live Blog Post

El mensaje del Ejecutivo y el inicio formal del período

image

La Apertura de Sesiones Ordinarias constituye uno de los eventos institucionales más relevantes del calendario político jujeño. En ese marco, el gobernador presentará ante el cuerpo legislativo los ejes de su administración y los proyectos que impulsará durante 2026.

El discurso se dará frente a representantes de los tres poderes del Estado, en una jornada que cada año concentra la atención del ámbito político y administrativo de la provincia. Tras la alocución, quedará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias.

El acto protocolar marcará el comienzo de la actividad parlamentaria regular, instancia en la que la Cámara abordará proyectos de ley, debates y tratamientos vinculados a la agenda pública provincial.

Live Blog Post

Operativo de seguridad y cortes en el centro

En paralelo a la organización institucional, la Policía de la Provincia diagramó un operativo especial de seguridad. El despliegue se concentrará en el casco céntrico de San Salvador de Jujuy y en las inmediaciones de la Casa de Gobierno y la Legislatura.

Según detalló el comisario Choque, el dispositivo incluirá presencia policial en distintos puntos estratégicos para ordenar la circulación y custodiar el traslado de autoridades. Los cortes preventivos alcanzarán las esquinas de Independencia y Sarmiento; 19 de Abril y Gorriti; Argañaraz y Martiarena; Independencia y Argañaraz; y San Martín y Gorriti.

Las interrupciones comenzarán desde las 15 horas y se mantendrán de acuerdo con las necesidades del servicio, hasta que finalice el ingreso de funcionarios al edificio legislativo.

Legislatura de Jujuy
Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

Live Blog Post

Más de 150 efectivos afectados al dispositivo

El operativo contará con más de 150 efectivos policiales. Participarán unidades especiales y personal de servicio regular, con tareas de prevención, control vehicular y asistencia en la vía pública.

Desde la fuerza indicaron que el objetivo central radica en garantizar el normal desarrollo del acto y resguardar la seguridad en la zona céntrica durante toda la tarde.

Además, se solicitó a conductores y peatones respetar las indicaciones del personal apostado en los cortes y prever posibles demoras en el tránsito mientras se lleve adelante la actividad oficial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Senado trata la baja de edad de imputabilidad en una sesión cargada de cruces

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias

Operativo de seguridad por la apertura de sesiones: 150 efectivos y cortes de tránsito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel