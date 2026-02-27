EN VIVO: Canal 4 transmite la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

Confirmaron las comisiones Exterior e Interior
COMISIÓN EXTERIOR
1.- BRAVO, Ivana Gisel
2.- CASTILLO, Angélica Fidela
3.- FIAD, Mario Raymundo
4.- MANENTE, Federico
5.- NAVARRO, Yael
6.- ORTIZ, Mariela del Valle
7.- QUISPE, Noelia Isabel
8.- RIOS, Estela Patricia
9.- VELEZ, Daniela del Carmen
10.- SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia
11.- URIONDO, María Lidia Amalia
12.- TOMÉ GAMEZ, María Laura
13.- CHECA MONALDI, María Fernanda
14.- SOSA, Alicia Ester
COMISIÓN INTERIOR
1.- CRUZ, Diego Orlando
2.- FERRIN, María Teresa
3.- GUTIERREZ, Omar Alberto
4.- GUZMAN, Maria Agustina
5.- MORONE, Adriano
6.- ROTELA, Diego Raúl
7.- FELLNER, Martin Eduardo
8.- RIVAROLA, Ernesto Cristian
9.- VALENTE, Verónica Virginia
10.- ISASMENDI, Noemi Elizabeth
11.- PATERNO, Matias Fernando
12.- BALLESTY, Kevin Gustavo
13.- HAQUIM, Carlos Guillermo