EN VIVO: Canal 4 transmite la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

Live Blog Post

El mensaje del Ejecutivo y el inicio formal del período

image

La Apertura de Sesiones Ordinarias constituye uno de los eventos institucionales más relevantes del calendario político jujeño. En ese marco, el gobernador presentará ante el cuerpo legislativo los ejes de su administración y los proyectos que impulsará durante 2026.

El discurso se dará frente a representantes de los tres poderes del Estado, en una jornada que cada año concentra la atención del ámbito político y administrativo de la provincia. Tras la alocución, quedará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias.

El acto protocolar marcará el comienzo de la actividad parlamentaria regular, instancia en la que la Cámara abordará proyectos de ley, debates y tratamientos vinculados a la agenda pública provincial.