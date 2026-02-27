Carlos Sadir: "Estamos avanzando hacia la creación de un Hospital Virtual"

La medida se complementará con la creación de un Banco Provincial de Leche Humana, en articulación con el Rotary Club, para fortalecer la atención neonatal y acompañar a madres de bebés prematuros o de alto riesgo.
Un Hospital Virtual que integra toda la salud digital
El mandatario destacó que Jujuy ya realizó 7.442 atenciones remotas solo en TeleAPS (Tele Atención Primaria de la Salud) en toda la provincia, lo que demuestra el alcance y la consolidación de la telemedicina como herramienta sanitaria.
El nuevo Hospital Virtual integrará todas las líneas de salud digital implementadas hasta el momento, entre ellas:
Tele Atención Primaria (TeleAPS).
Teleodontología.
Telesalud Mental.
Teleconsultas médicas.
La Red Interhospitalaria de Videoatención de Urgencias (RED CUDE).
El programa TeleDiabetes, que incorpora inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes.
Según explicó Sadir, el objetivo es centralizar y potenciar estos servicios, facilitando el acceso a la atención médica, especialmente en zonas alejadas y rurales, reduciendo tiempos de traslado y optimizando recursos.
Banco Provincial de Leche Humana
En materia de salud materno-infantil, el gobernador anunció que la provincia avanza con la estrategia “LACTA Jujuy” como política pública transversal.
El programa contempla la formación de profesionales de la salud en lactancia, para brindar acompañamiento respetuoso a embarazadas y sus familias en hospitales, CAPS y en territorio.
Además, junto al Rotary Club, se impulsará la creación de un Banco Provincial de Leche Humana, destinado a la recolección, pasteurización y distribución de leche materna donada.