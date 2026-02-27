Carlos Sadir: "Estamos avanzando hacia la creación de un Hospital Virtual"

Crearan un Hospital Virtual que abarcará todas las áreas de la salud.

En el marco de la Apertura de Sesiones, el gobernador Carlos Sadir anunció que la provincia avanzará en la creación de un Hospital Virtual, una iniciativa que busca consolidar y ampliar el sistema de telemedicina desarrollado en los últimos años.

Sesiones. El gobernador Sadir anunció más de 3300 viviendas para los jujeños

La medida se complementará con la creación de un Banco Provincial de Leche Humana , en articulación con el Rotary Club, para fortalecer la atención neonatal y acompañar a madres de bebés prematuros o de alto riesgo.

El mandatario destacó que Jujuy ya realizó 7.442 atenciones remotas solo en TeleAPS (Tele Atención Primaria de la Salud) en toda la provincia, lo que demuestra el alcance y la consolidación de la telemedicina como herramienta sanitaria.

El nuevo Hospital Virtual integrará todas las líneas de salud digital implementadas hasta el momento, entre ellas:

Tele Atención Primaria (TeleAPS).

Teleodontología.

Telesalud Mental.

Teleconsultas médicas.

La Red Interhospitalaria de Videoatención de Urgencias (RED CUDE).

El programa TeleDiabetes, que incorpora inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes.

Según explicó Sadir, el objetivo es centralizar y potenciar estos servicios, facilitando el acceso a la atención médica, especialmente en zonas alejadas y rurales, reduciendo tiempos de traslado y optimizando recursos.

Banco Provincial de Leche Humana

En materia de salud materno-infantil, el gobernador anunció que la provincia avanza con la estrategia “LACTA Jujuy” como política pública transversal.

El programa contempla la formación de profesionales de la salud en lactancia, para brindar acompañamiento respetuoso a embarazadas y sus familias en hospitales, CAPS y en territorio.

Además, junto al Rotary Club, se impulsará la creación de un Banco Provincial de Leche Humana, destinado a la recolección, pasteurización y distribución de leche materna donada.