sábado 28 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de febrero de 2026 - 20:41
Salud.

Carlos Sadir: "Estamos avanzando hacia la creación de un Hospital Virtual"

El gobernador anunció la integración de todas las líneas de salud digital y además la creación de un Banco Provincial de Leche Humana.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Crearan un Hospital Virtual que abarcará todas las áreas de la salud.

Crearan un Hospital Virtual que abarcará todas las áreas de la salud.

Lee además
Anuncio de más de 3300 viviendas. video
Sesiones.

El gobernador Sadir anunció más de 3300 viviendas para los jujeños
Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy. video
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

La medida se complementará con la creación de un Banco Provincial de Leche Humana, en articulación con el Rotary Club, para fortalecer la atención neonatal y acompañar a madres de bebés prematuros o de alto riesgo.

Un Hospital Virtual que integra toda la salud digital

El mandatario destacó que Jujuy ya realizó 7.442 atenciones remotas solo en TeleAPS (Tele Atención Primaria de la Salud) en toda la provincia, lo que demuestra el alcance y la consolidación de la telemedicina como herramienta sanitaria.

El nuevo Hospital Virtual integrará todas las líneas de salud digital implementadas hasta el momento, entre ellas:

  • Tele Atención Primaria (TeleAPS).
  • Teleodontología.
  • Telesalud Mental.
  • Teleconsultas médicas.
  • La Red Interhospitalaria de Videoatención de Urgencias (RED CUDE).

El programa TeleDiabetes, que incorpora inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes.

Según explicó Sadir, el objetivo es centralizar y potenciar estos servicios, facilitando el acceso a la atención médica, especialmente en zonas alejadas y rurales, reduciendo tiempos de traslado y optimizando recursos.

Banco Provincial de Leche Humana

Embed - SESIONES ORDINARIAS - TELE MEDICINA Y LACTA JUJUY

En materia de salud materno-infantil, el gobernador anunció que la provincia avanza con la estrategia “LACTA Jujuy” como política pública transversal.

El programa contempla la formación de profesionales de la salud en lactancia, para brindar acompañamiento respetuoso a embarazadas y sus familias en hospitales, CAPS y en territorio.

Además, junto al Rotary Club, se impulsará la creación de un Banco Provincial de Leche Humana, destinado a la recolección, pasteurización y distribución de leche materna donada.

Fortalecerán el trabajo del Banco de Leche Materna
Fortalecerán el trabajo del Banco de Leche Materna

Fortalecerán el trabajo del Banco de Leche Materna

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El gobernador Sadir anunció más de 3300 viviendas para los jujeños

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

El gobernador Carlos Sadir anunció proyectos prioritarios para Jujuy sobre infraestructura

El Obispo de Jujuy habló sobre la Ley Penal Juvenil: "eso no alcanza"

El aliento de un influencer dominicano a Gimnasia de Jujuy: "Arriba el Lobo jujeño, vamos a ganar"

Lo que se lee ahora
Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy. video
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano
Policiales.

Apuñalan y matan a un joven en barrio Belgrano

Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy. video
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias
Discurso.

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura
Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval
Atención.

Cuándo caen los feriados de marzo 2026 en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel