El gobernador Sadir anunció más de 3300 viviendas para los jujeños

En el marco de la Apertura de Sesiones Legislativas, el gobernador Carlos Sadir anunció un plan habitacional que permitirá dar respuesta a más de 3300 familias jujeñas en los próximos años.

Durante su discurso, el mandatario detalló que se firmaron convenios con el Colegio de Ingenieros, el Colegio Médico, la Asociación del Personal Legislativo (APL), UPCN Seccional Jujuy y la Asociación Bancaria, con el objetivo de impulsar nuevos desarrollos habitacionales en la provincia.

A través del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) , el Gobierno proyecta la construcción de más de 1.200 viviendas con financiamiento y administración estatal provincial.

Además, actualmente se encuentran en desarrollo 15 proyectos que suman 857 departamentos o viviendas, consolidando una política activa en materia de acceso a la casa propia.

En el detalle de viviendas terminadas y adjudicadas con fondos provinciales se destacan:

18 viviendas en Abra Pampa.

40 viviendas en San Pedro.

110 departamentos en barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy (obra continuada con fondos propios tras la interrupción del financiamiento nacional).

10 viviendas en Puesto del Marqués.

20 viviendas en Purmamarca.

10 viviendas en La Quiaca.

44 viviendas en Palma Sola.

También se encuentran en análisis para adjudicación otras 18 viviendas en Abra Pampa.

Impulso público-privado para ampliar la oferta

En el marco de la Ley Provincial 6.426 del Plan Provincial Público Privado de Desarrollo Urbano, se incorporan cinco iniciativas impulsadas por empresas privadas, ampliando la capacidad de respuesta habitacional.

Estas operatorias proyectan más de 2.100 unidades habitacionales, entre proyectos en ejecución en terrenos del IVUJ, desarrollos reactivados, nuevas propuestas con participación público-privada y emprendimientos en terrenos privados.

Según explicó Sadir, la combinación de inversión estatal y privada permitirá fortalecer el acceso a la vivienda y dinamizar la economía provincial.

Viviendas próximas a finalizar

Entre las obras que se encuentran en etapa final se destacan:

46 departamentos en las “Torres de Luján”, con sorteo público ya realizado y familias preadjudicatarias definidas.

288 departamentos en el Sector 150 Hectáreas de barrio Alto Comedero, con sorteo efectuado y legajos en análisis.

45 viviendas e infraestructura en Alto Comedero.

Política habitacional sostenida

El gobernador remarcó que ambas operatorias, la estatal y la público-privada, permitirán brindar soluciones concretas a más de 3.300 familias jujeñas en los próximos años, consolidando una política habitacional sostenida pese al contexto económico.

La vivienda, sostuvo, continúa siendo una prioridad de gestión, con obras que avanzan en distintos puntos de la provincia y que buscan garantizar el acceso a un hogar digno para miles de jujeños.