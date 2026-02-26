Fundación Jujuy Futuro: "Aportar ideas, formar equipos y generar nuevos liderazgos", dijo Adriano Morone

Este jueves por la tarde se realizó en el Cabildo el lanzamiento de la Fundación Jujuy Futuro, un espacio de la sociedad civil orientado a la formación de liderazgos jóvenes, la innovación y la planificación estratégica para el desarrollo sostenible de la provincia.

La actividad incluyó la disertación “¿Qué sociedad necesitamos en tiempos de IA?”, a cargo del ingeniero Adrián Silisque, quien analizó los desafíos sociales, institucionales y laborales que plantea la inteligencia artificial.

El presidente de la fundación, Adriano Morone, explicó que el espacio está “integrado por jóvenes que queremos plantear temas importantes para los próximos años en todas las áreas de la vida”.

Sobre el eje elegido para el lanzamiento, sostuvo: “La IA tiene impacto en lo laboral y queremos prepararnos como sociedad para estos desafíos que ya llegaron”. Y remarcó: “Si alguien se queda atrás en los cambios tecnológicos, eso genera una desigualdad tremenda”.

Morone señaló que la fundación busca “aportar ideas, formar equipos y generar nuevos liderazgos”, promoviendo la articulación entre el sector público y el privado. Además, convocó a ampliar la participación: “Queremos abrir las puertas a todos los que estén interesados”.

“La IA ya llegó”

Por su parte, Silisque destacó su vínculo con la educación pública jujeña. “Soy ingeniero egresado de la universidad pública y esta fundación es una forma de devolverle a la sociedad lo que nos dio”, expresó.

Con más de 23 años de trayectoria en inteligencia artificial y formación en Europa, advirtió que el cambio tecnológico es inminente: “La IA ya llegó. Va a llegar un momento en que no será optativa, sino obligatoria”.

El especialista comparó el fenómeno con “un dique que empieza a acumular agua y cuando entra a nuestras vidas de forma completa no hay vuelta atrás”. Y dejó una advertencia final: “Si no nos subimos al tren de la IA, ese tren nos va a terminar aplastando”.

Desde la organización adelantaron que continuarán con nuevas charlas y actividades vinculadas a empleo, innovación y planificación estratégica, con una mirada de largo plazo para el desarrollo de Jujuy.