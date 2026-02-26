jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 17:32
Gobierno.

Jujuy Iluminada avanzó en su 3era etapa en 11 ciudades con más alumbrado público

El programa provincial Jujuy Iluminada ya reemplazó más de mil luminarias en once localidades y continúa su tercera etapa con fuerte despliegue en la capital.

Federico Franco
Federico Franco
Programa Jujuy Iluminada.

Programa Jujuy Iluminada.

Según informó el secretario de Energía, Mario Pizarro, en los últimos meses se concretó el recambio de 1.094 luminarias en once ciudades: Caimancito, Calilegua, El Carmen, Fraile Pintado, La Mendieta, Monterrico, Palpalá, Pampa Blanca, Perico y Tilcara.

Actualmente, el programa trabaja en San Salvador de Jujuy con el reemplazo de 2.641 luminarias. La intervención incluye el recambio de 1.000 catenarias —sistemas colgantes que requieren reacondicionamiento estructural— y 1.641 luminarias con brazo.

image
Programa Jujuy Iluminada.

Programa Jujuy Iluminada.

En la capital, los trabajos alcanzan barrios como Chijra, Ciudad de Nieva, Cuyaya y Mariano Moreno, donde se renuevan estructuras antiguas por sistemas LED. También se ejecutan recambios en Alto Comedero, San Pedrito, Coronel Arias, Alto Gorriti, Villa San Martín, Villa Belgrano, Punta Diamante, Bajo La Viña, El Arenal y Villa Jardín de Reyes, entre otros sectores.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el reemplazo implica retirar luminarias de vapor de sodio y mercurio, consideradas de baja eficiencia, para avanzar hacia tecnología LED que mejora la calidad lumínica, reduce el consumo energético y optimiza el mantenimiento.

“La tarea requiere muchas veces, como en el actual caso de San Salvador de Jujuy, la desinstalación del sistema de iluminación obsoleta, de luminarias suspendidas por medio de un cable sobre el centro de la calle, y la instalación de un sistema de iluminación con red de alumbrado público nuevo, nueva postación y nuevo artefacto de alumbrado público, sujeto al brazo”, describió Pizarro.

image
Programa Jujuy Iluminada.

Programa Jujuy Iluminada.

Un plan sostenido desde 2022

El programa comenzó en 2022 con la adquisición de 53.000 luminarias LED, instaladas tanto en ciudades principales como en localidades de quebrada y puna. Durante 2025, en su segunda etapa, extendió el recambio a barrios de San Salvador, Palpalá y San Pedro, sumando luego localidades como Libertador General San Martín, Calilegua, Puesto Viejo, La Esperanza, Palma Sola, Rodeíto y El Piquete.

Con esta nueva fase, Jujuy Iluminada consolida una política energética orientada a la eficiencia, la modernización del espacio público y la mejora de la seguridad en barrios de toda la provincia.

