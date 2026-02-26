Recomendaciones por gastroenteritis, pediculosis y gripe ante el inicio de clases en Jujuy

Con el inicio del ciclo lectivo previsto para el lunes, el movimiento en escuelas y espacios públicos se intensifica y también crecen las consultas médicas por cuadros típicos de esta época del año. El infectólogo Gustavo Echenique brindó una serie de recomendaciones vinculadas a la prevención de gastroenteritis, pediculosis y afecciones respiratorias, frecuentes durante el verano y el comienzo de clases.

Automovilismo. El jujeño Federico Stieglitz llega a La Pampa como líder del Turismo Pista Clase 3

Historia. De Bolívar a Jujuy: el boxeador que encontró amor, cerros y una nueva pasión como DJ

“Estamos viendo hoy un aumento de consultas por gastroenteritis y diarrea en adultos y jóvenes. Es una época de mucho calor y la comida pierde la cadena de frío. También podría influir el agua”, explicó el especialista.

Las altas temperaturas favorecen la proliferación bacteriana y la descomposición de alimentos. Por eso, el cuidado en la manipulación y conservación resulta clave para evitar complicaciones.

Echenique aconsejó prestar especial atención al consumo fuera del hogar. “ Recomendamos no consumir cosas que no estén en buen estado, sobre todo en la calle”, indicó.

La correcta refrigeración, el lavado de manos antes de comer y la utilización de agua segura reducen el riesgo de diarreas y vómitos, síntomas que suelen multiplicarse en jornadas de intenso calor.

En caso de presentar fiebre, dolor abdominal o deshidratación, se sugiere consulta médica para recibir indicaciones adecuadas.

Gastroenteritis. Gastroenteritis.

Pediculosis: controles diarios en casa

Con el regreso a las aulas, la pediculosis vuelve a aparecer en la agenda familiar. “Se hace más frecuente en época de clases. Es tremendamente contagiosa”, afirmó el infectólogo.

El contacto cercano entre chicos facilita la transmisión. “Es porque los chicos están muy juntos. Hay que revisar las cabezas y hacer limpiezas todos los días”, señaló.

El especialista agregó que, por cuestiones hormonales, suele observarse con mayor frecuencia en niñas. El cabello largo ofrece mayor superficie para la fijación del piojo. La revisión diaria y el uso de peine fino constituyen herramientas centrales para el control.

Cambio de estación y circulación viral

De cara a marzo y abril, el descenso de temperatura genera otro escenario sanitario. “En esos meses cambia la temperatura. Los chicos tienen más carga viral de una tos o resfrío y pueden contagiar a todo el grupo familiar”, sostuvo.

Las infecciones respiratorias leves encuentran en las aulas un espacio propicio para la transmisión. La ventilación de ambientes y el reposo ante síntomas ayudan a disminuir la propagación.

“Es importante tener el calendario de vacunas actualizado. Si está enfermo que no vaya al colegio por unos días y acudir al médico. La vacuna de la gripe es importante”, remarcó Echenique.