Los Alegres del Chingo celebran hoy la tradicional chaya de banderas

El barrio El Chingo vive una de sus jornadas más esperadas del calendario carnestolendo. La comparsa Los Alegres del Chingo realiza este jueves 26 de febrero, desde las 13, la tradicional chaya de la bandera . La actividad marca el inicio formal de su agenda 2026 e incluye la presentación de la nueva comisión directiva.

Policiales. Muerte en la comisaría de El Chingo: "Existe una demora totalmente injustificada", dijo el abogado de la familia

Festejos. Carnaval de El Chingo: la bajada de los disfrazados cumple 10 años

La referente de la agrupación, Brisa Torrejón , brinda detalles sobre la organización y confirma la participación de bandas en vivo durante toda la jornada.

La chaya de la bandera funciona como acto simbólico y punto de partida del carnaval para la comparsa. En ese marco, la institución presenta oficialmente a la Comisión 2026, que asume la responsabilidad de coordinar las actividades de este año.

Embed - Carnaval de El Chingo: la bajada de los disfrazados cumple 10 años

Durante la tarde, el predio recibe a distintas bandas invitadas que animan el festejo popular. La convocatoria apunta a reunir a integrantes históricos, nuevas generaciones y vecinos que acompañan cada edición.

Desentierro y bajada de los disfrazados

El cronograma continúa el sábado 28 de febrero, también desde las 13, con el desentierro del carnaval. La ceremonia convoca a una multitud y representa uno de los momentos centrales para el barrio.

Desde la organización destacan el aniversario de la tradicional bajada de los disfrazados, una postal típica de El Chingo que identifica a la comparsa dentro del carnaval jujeño. La actividad reúne a participantes con trajes individuales y grupales que descienden en caravana y copan las calles del sector.

Invitación abierta y premios

La convocatoria mantiene carácter abierto. La comparsa invita a simpatizantes y vecinos a participar sin inscripción previa. Cualquier persona puede sumarse con disfraz y formar parte de la bajada.

La organización anuncia premios individuales y grupales. También establece reconocimientos especiales para niños, con el objetivo de incentivar la participación familiar y fortalecer la tradición barrial.

Operativo de seguridad y horarios

El evento cuenta con presencia policial para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes. Las actividades se extienden hasta las 20, según informan desde la comisión organizadora.

En paralelo, este viernes desde las 13 se realiza la chaya de la comparsa Comparsa Retote, otra de las agrupaciones tradicionales de El Chingo que también inicia su agenda carnavalera en el barrio.