miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 17:16
Policiales.

Muerte en la comisaría de El Chingo: "Existe una demora totalmente injustificada", dijo el abogado de la familia

El abogado de la familia de Ariel Vilte, el joven que se prendió fuego mientras estaba detenido en la Comisaría de El Chingo, aseguró que la causa “se encuentra exactamente en la misma situación”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Familia de Ariel Vilte pide justicia

Familia de Ariel Vilte pide justicia

Familia de Ariel Vilte pide justicia

Familia de Ariel Vilte pide justicia

Lee además
Un niño en Tucumán falleció aparentemente después de ahogarse con una uva
Tucumán.

Un niño murió en una colonia de vacaciones en Tucumán
Hallazgo del cuerpo en el canal de Perico video
Policiales.

Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Qué dijo el abogado Carlos Espada sobre la causa del joven que murió quemado en la Comisaría de El Chingo

Acceso al legajo e información preliminar

Espada explicó que recién el 2 de enero lograron acceder al legajo de la investigación penal sobre la muerte de Ariel Vilte en la Comisaría N°61 de El Chingo el pasado 26 de diciembre. Pese a ello, aseguró que la causa no tuvo progresos: “Al día de hoy, se encuentra exactamente en la misma situación”.

Embed - CARLOS ESPADA - ABOGADO

En cuanto a la información incorporada hasta el momento, detalló: “Tenemos tan solo un informe ocular que da cuenta de cuál era la celda en la que se encontraba Ariel Vilte, del colchón en el que se prende fuego, de su prenda de vestir y de un encendedor que aparece con signos de haber sido incendiado también dentro de su prenda de vestir”.

El abogado añadió que también figura un certificado de defunción, junto a la autopsia, aunque aclaró que "los resultados finales —por parte del médico oficial— todavía no los tienen”.

comisaria el chingo

Críticas por la demora en la investigación

En otro momento, Espada cuestionó la falta de avances y afirmó que la situación resulta difícil de comprender.

Entendemos que existe una demora totalmente injustificada, porque los signos o las responsabilidades son claras. Entendemos que existe una demora totalmente injustificada, porque los signos o las responsabilidades son claras.

En ese sentido, remarcó que la normativa vigente del Reglamento General de Traslado de Custodia y Detenido, establece obligaciones precisas para el personal policial y que esto no se cumplió.

“La norma establece de manera clara y contundente que corresponde realizar una prolija requisa tanto de la persona detenida como del calabozo, a los fines de que no se introduzcan elementos que puedan poner en riesgo la salud de las personas detenidas. Esto no se ha cumplido. Asimismo, la custodia efectiva”.

familia ariel vilte el chingo justicia (2)

Responsabilidades del personal policial

Por último, el abogado de la familia de Ariel Vilte, indicó que mantuvo diálogo con el fiscal de la Feria Judicial, quien le anticipó que se están evaluando posibles responsabilidades dentro de la comisaría.

Sin embargo, señaló que aún no accedieron a datos básicos sobre el personal que trabajó el día del hecho: “Nosotros, particularmente, no tenemos ni siquiera la información de quiénes fueron los policías que trabajaron en el día de la fecha”.

Y finalmente concluyó: “Esperamos que cuanto antes se lleve adelante esta investigación, se termine de completar y se realicen las acusaciones que creemos nosotros que corresponden”.

Embed - CARLOS ESPADA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un niño murió en una colonia de vacaciones en Tucumán

Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Hallaron un cuerpo en el "canal de la muerte" de Perico

Un turista de Buenos Aires murió alcanzado por un rayo en Yavi

A un mes del Carnaval 2026: el cronograma completo, fiesta por fiesta en Jujuy

Lo que se lee ahora
Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos
Aumento.

Desde mañana rigen nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Carnaval en Jujuy. video
Festejos.

A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel