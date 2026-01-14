Muerte en la comisaría de El Chingo: "Existe una demora totalmente injustificada", dijo el abogado de la familia

La investigación por la muerte del hombre de 30 años que se prendió fuego mientras estaba detenido en la Comisaría N°61 del barrio El Chingo continúa abierta y, según denuncian sus familiares, sin avances significativos. El abogado de la familia, Carlos Espada (MP 2833), confirmó a TodoJujuy.com que el legajo “se encuentra exactamente en la misma situación”.

Policiales. Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Espada explicó que recién el 2 de enero lograron acceder al legajo de la investigación penal sobre la muerte de Ariel Vilte en la Comisaría N°61 de El Chingo el pasado 26 de diciembre. Pese a ello, aseguró que la causa no tuvo progresos: “Al día de hoy, se encuentra exactamente en la misma situación”.

En cuanto a la información incorporada hasta el momento, detalló: “Tenemos tan solo un informe ocular que da cuenta de cuál era la celda en la que se encontraba Ariel Vilte, del colchón en el que se prende fuego, de su prenda de vestir y de un encendedor que aparece con signos de haber sido incendiado también dentro de su prenda de vestir”.

El abogado añadió que también figura un certificado de defunción, junto a la autopsia, aunque aclaró que "los resultados finales —por parte del médico oficial— todavía no los tienen”.

comisaria el chingo

Críticas por la demora en la investigación

En otro momento, Espada cuestionó la falta de avances y afirmó que la situación resulta difícil de comprender.

Entendemos que existe una demora totalmente injustificada, porque los signos o las responsabilidades son claras. Entendemos que existe una demora totalmente injustificada, porque los signos o las responsabilidades son claras.

En ese sentido, remarcó que la normativa vigente del Reglamento General de Traslado de Custodia y Detenido, establece obligaciones precisas para el personal policial y que esto no se cumplió.

“La norma establece de manera clara y contundente que corresponde realizar una prolija requisa tanto de la persona detenida como del calabozo, a los fines de que no se introduzcan elementos que puedan poner en riesgo la salud de las personas detenidas. Esto no se ha cumplido. Asimismo, la custodia efectiva”.

familia ariel vilte el chingo justicia (2)

Responsabilidades del personal policial

Por último, el abogado de la familia de Ariel Vilte, indicó que mantuvo diálogo con el fiscal de la Feria Judicial, quien le anticipó que se están evaluando posibles responsabilidades dentro de la comisaría.

Sin embargo, señaló que aún no accedieron a datos básicos sobre el personal que trabajó el día del hecho: “Nosotros, particularmente, no tenemos ni siquiera la información de quiénes fueron los policías que trabajaron en el día de la fecha”.

Y finalmente concluyó: “Esperamos que cuanto antes se lleve adelante esta investigación, se termine de completar y se realicen las acusaciones que creemos nosotros que corresponden”.