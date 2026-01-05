lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 13:04
Policiales.

"A mi hermano lo mataron", dijo la hermana del joven que murió quemado en la comisaría de El Chingo

La hermana del joven que falleció en la comisaría de El Chingo brindó su testimonio y exigió explicaciones. "Es muy sospechoso lo que está pasando", remarcó.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gloria Mabel López, hermana de la víctima.

Gloria Mabel López, hermana de la víctima.

La muerte de un joven de 30 años, tras sufrir quemaduras en el 80 % de su cuerpo dentro de una celda de la Comisaría 61 del barrio El Chingo, generó un fuerte reclamo público de su familia. Gloria Mabel López, hermana de la víctima, aseguró que su hermano no se suicidó y apuntó contra el accionar policial y la falta de respuestas del Estado. El fallecimiento ocurrió el miércoles en el Hospital Pablo Soria, donde permanecía internado en estado crítico desde el viernes 26 de diciembre.

Según la información oficial, el hombre permanecía demorado en la seccional ubicada sobre calle El Progreso, luego de un procedimiento policial por disturbios en un domicilio. Desde la familia, la versión resulta inaceptable y alimenta sospechas sobre lo ocurrido dentro de la dependencia.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación, mientras crecen los cuestionamientos por las condiciones de detención y la actuación policial.

En ese sentido, remarcó la ausencia de asistencia institucional tras el hecho. “De parte del gobierno no se comunicó nadie, no nos brindó asistencia social ni nada de nada. Quiero que venga el juez o el Gobernador que me diga qué pasó con mi hermano”, exigió Gloria López.

La hermana del joven insistió en que su familiar no tenía antecedentes ni causas previas. “Mi hermano no estuvo detenido previamente ni tenía ninguna denuncia, a mi hermano se lo llevaron”, puntualizó. Además, la hermana del joven sostuvo: "Quiero que esto se esclarezca para que no vuelva a pasar en otros casos, que actúe bien la policía".

Dudas sobre el procedimiento policial

Gloria López rechazó de manera tajante la hipótesis de suicidio. “Mi hermano no se mató, no fue un suicidio”, aseguró. Para la familia, las circunstancias resultan “muy sospechosas”, sobre todo por la gravedad de las quemaduras y el contexto de encierro.

Algo están escondiendo, quiero que me digan qué pasó con mi hermano, por qué hicieron abandono de persona, por qué dejaron que se prenda tanto el cuerpo ”, manifestó. Además, cuestionó el rol del Estado en políticas de contención: “ Es mentira que ayudan a las personas adictas. Los chicos están sufriendo y no hace nada el Estado ”, agregó María Laura Vilte, la otra hermana del fallecido.

