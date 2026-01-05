"A mi hermano lo mataron", dijo la hermana del joven que murió quemado en la comisaría de El Chingo

La muerte de un joven de 30 años, tras sufrir quemaduras en el 80 % de su cuerpo dentro de una celda de la Comisaría 61 del barrio El Chingo , generó un fuerte reclamo público de su familia. Gloria Mabel López, hermana de la víctima, aseguró que su hermano no se suicidó y apuntó contra el accionar policial y la falta de respuestas del Estado . El fallecimiento ocurrió el miércoles en el Hospital Pablo Soria, donde permanecía internado en estado crítico desde el viernes 26 de diciembre.

Investigación. Este lunes le harán la autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo

Según la información oficial, el hombre permanecía demorado en la seccional ubicada sobre calle El Progreso, luego de un procedimiento policial por disturbios en un domicilio. Desde la familia, la versión resulta inaceptable y alimenta sospechas sobre lo ocurrido dentro de la dependencia.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación, mientras crecen los cuestionamientos por las condiciones de detención y la actuación policial.

“A mi hermano lo mataron en la Comisaría, lo golpearon, se les fue la mano y le prendieron fuego para ocultar todo” , expresó Gloria Mabel López. La mujer sostuvo que existió abandono de persona y que nadie intervino para frenar las llamas. “ Hicieron abandono de persona con él, porque dejaron que se prenda fuego todo el cuerpo ”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la ausencia de asistencia institucional tras el hecho. “De parte del gobierno no se comunicó nadie, no nos brindó asistencia social ni nada de nada. Quiero que venga el juez o el Gobernador que me diga qué pasó con mi hermano”, exigió Gloria López.

La hermana del joven insistió en que su familiar no tenía antecedentes ni causas previas. “Mi hermano no estuvo detenido previamente ni tenía ninguna denuncia, a mi hermano se lo llevaron”, puntualizó. Además, la hermana del joven sostuvo: "Quiero que esto se esclarezca para que no vuelva a pasar en otros casos, que actúe bien la policía".

Embed - "A mi hermano lo mataron", dijo la hermana del joven que murió quemado en la comisaría de El Chingo

Dudas sobre el procedimiento policial

Gloria López rechazó de manera tajante la hipótesis de suicidio. “Mi hermano no se mató, no fue un suicidio”, aseguró. Para la familia, las circunstancias resultan “muy sospechosas”, sobre todo por la gravedad de las quemaduras y el contexto de encierro.

“Algo están escondiendo, quiero que me digan qué pasó con mi hermano, por qué hicieron abandono de persona, por qué dejaron que se prenda tanto el cuerpo ”, manifestó. Además, cuestionó el rol del Estado en políticas de contención: “ Es mentira que ayudan a las personas adictas. Los chicos están sufriendo y no hace nada el Estado ”, agregó María Laura Vilte, la otra hermana del fallecido.