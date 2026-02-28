sábado 28 de febrero de 2026

28 de febrero de 2026 - 09:07
Política.

Carlos Sadir anunció un Plan Integral de Seguridad para Alto Comedero

El gobernador Carlos Sadir presentó una inversión de $2.424 millones para reforzar la prevención, sumar tecnología y crear nuevos centros operativos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El gobernador Carlos Sadir presentó una inversión de $2.424 millones para reforzar la prevención, sumar tecnología y crear nuevos centros operativos.. (imagen realizada con IA)

Legislatura de Jujuy.

En el marco de la apertura del 165° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Jujuy, el gobernador Carlos Sadir anunció la puesta en marcha de un nuevo Plan Integral de Seguridad para Alto Comedero, con una inversión de 2.424 millones de pesos destinada a infraestructura, equipamiento y reorganización operativa.

El mandatario explicó que se avanzará en la refacción integral de edificios en todo el barrio y en una nueva lógica de prevención. En ese sentido, detalló que el despliegue operativo fue reorganizado en cuatro cuadrantes estratégicos, con mayor presencia policial en las calles. Además, se instalarán nuevas cámaras de alta resolución en las 47 Hectáreas, barrio Lucas Arias y el sector de las 180 Viviendas.

"Alto Comedero es hoy uno de los epicentros de nuestra política de seguridad" "Alto Comedero es hoy uno de los epicentros de nuestra política de seguridad"

Nuevos edificios y centros operativos

Entre los anuncios, Sadir confirmó la creación del Centro de Gestión de Seguridad y la puesta en marcha del Centro Integrado de Emergencias y Defensa Civil. En este último trabajarán en conjunto Bomberos y Defensa Civil, con el objetivo de brindar respuestas más rápidas y eficaces ante situaciones de emergencia.

"Vamos a crear el Centro de Gesón de Seguridad y pondremos en marcha el Centro Integrado de Emergencias y Defensa Civil, donde trabajarán Bomberos y Defensa Civil para brindar respuestas más rápidas y eficaces". "Vamos a crear el Centro de Gesón de Seguridad y pondremos en marcha el Centro Integrado de Emergencias y Defensa Civil, donde trabajarán Bomberos y Defensa Civil para brindar respuestas más rápidas y eficaces".

“El Alto Comedero es hoy uno de los epicentros de nuestra política de seguridad”, sostuvo el gobernador al detallar la planificación específica para el barrio más populoso de la capital jujeña.

movil policia de jujuy.jpg

Más móviles, tecnología y equipamiento para Alto Comedero

El plan también contempla la incorporación de 13 nuevas camionetas 4x4 y una unidad móvil destinada a la identificación de detenidos. En materia tecnológica, se dotará de 92 computadoras, 60 impresoras y proyectores a la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario y el Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS).

En paralelo, la Unidad de Delitos Complejos lanzará el programa “Redes Seguras”, orientado a combatir el narcotráfico digital mediante herramientas OSINT y reforzar los controles en rutas estratégicas junto a fuerzas nacionales. Además, el área de Criminalística adquirió un odómetro y proyecta sumar equipamiento especializado para las divisiones de Balística y Documentología.

El gobernador también informó que se refaccionarán las bases operativas de seguridad vial en Susques, Purmamarca y Las Pampitas, ampliando el alcance territorial del plan.

Embed - SEGURIDAD ALTO COMEDERO PLAN ESTRATEGICO

Salud.

Bajó la mortalidad infantil en Jujuy: hubo 35 casos en 2025

Por  Ramiro Menacho

