sábado 28 de febrero de 2026

28 de febrero de 2026 - 09:34
Salud.

Bajó la mortalidad infantil en Jujuy: hubo 35 casos en 2025

La provincia de Jujuy redujo los fallecimientos de menores de un año en la última década y se ubica por debajo de la media nacional.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Mortalidad infantil.

Mortalidad infantil.

“En la provincia de Jujuy se logró una disminución progresiva de la muerte infantil con respecto a los últimos 10 años. Hemos llegado a tener hasta 150 casos y cerramos el 2025 con 34 muertes infantiles. Hay un número decreciente”, señaló la funcionaria.

El dato cobra relevancia frente al contexto nacional. De acuerdo con el informe de Estadísticas Vitales 2024 del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de mortalidad infantil en Argentina pasó de 8 a 8,5 cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, lo que marcó el mayor incremento desde 2002.

Mortalidad infantil.
Mortalidad infantil.

Mortalidad infantil.

Derivaciones y maternidades seguras

Castro explicó que uno de los ejes centrales radica en garantizar condiciones adecuadas al momento del nacimiento. “Hay posibilidad de que cada niño nazca en una maternidad con las condiciones necesarias”, afirmó.

El sistema provincial articula controles para embarazos de bajo riesgo en distintos centros de salud y activa derivaciones cuando surgen complicaciones. “Aparte de los controles de bajo riesgo, cuando hay riesgo mayor son derivadas a lugares más adecuados. Se trabaja en conjunto”, indicó.

La estrategia contempla la regionalización perinatal. “Un niño prematuro debe nacer en el hospital Materno Infantil”, remarcó la directora, al referirse a la importancia de contar con equipos especializados y tecnología acorde a cada caso.

Prematurez, el principal factor

La funcionaria sostuvo que la prematurez incide de manera directa en las estadísticas. “La mortalidad infantil está asociada directamente a la prematurez”, expresó.

Según datos oficiales, la mortalidad infantil incluye las defunciones de menores de un año. Dentro de ese universo, la mortalidad neonatal comprende los primeros 27 días de vida y la postneonatal abarca desde el día 28 hasta el año. Las afecciones perinatales y las malformaciones congénitas encabezan las causas en el período neonatal.

En el tramo posterior, influyen infecciones, cuadros respiratorios, deshidratación y condiciones socioeconómicas. En 2024 se registraron 3.513 muertes infantiles en el país. Aunque el número absoluto bajó respecto de 2023, la tasa subió debido a la caída de la natalidad.

Las zonas con mayor complejidad

En Jujuy, la tasa se ubica en 6 fallecimientos cada 1.000 nacidos vivos, por debajo del promedio nacional de 8,5. Castro detalló que la mayoría de los casos provinciales se concentran en áreas urbanas y con alta densidad poblacional.

“La gran mayoría son de capital, Alto Comedero, los Valles y el Ramal. Son de donde provienen las situaciones más complejas”, precisó.

A nivel país, las tasas más elevadas corresponden a Corrientes (14 por mil), Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, con 4,9 cada mil nacidos vivos.

Embed - Bajó la mortalidad infantil en Jujuy: hubo 35 casos en 2025

