Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado

Durante las tres noches, el público podrá disfrutar no solo de artistas consagrados, sino también de nuevas voces, ballets y expresiones culturales que forman parte de la identidad del Valle Calchaquí. Además, se presentarán los ganadores de la Pre-Serenata y la Niña de la Serenata 2026, aportando un espacio clave para los talentos emergentes.
La grilla artística
Sábado 28
20:30 hs. Apertura Mal de Luna
20:35 hs. Las Voces del Yaco
20:55 hs. Copleros del Río Seco
21:15 hs. El Pato Salteño, Pre Serenata
21:35 hs. Adriana Rojas
21:55 hs. Marcela Ceballos
22:20 hs. Ezequiel Chávez
22:40 hs. Los de Cafayate
23:05 hs. Alma Carpera
23:30 hs. Ballet Homenaje a Mecha Mamaní
23:40 hs. Franco Barrionuevo
00:25 hs. Ballet Horizontes
00:43 hs. Los Tekis
01:58 hs. Ballet Pueblo Mío
02:16 hs. Canto 4
03:01 hs. Canto del Alma
03:46 hs. Homenaje a Federico Córdoba
03:51 hs. Las Voces de Orán
04:41 hs. Mañeros
05:01 hs. El Chaqueño Palavecino
El gran cierre será este sábado 28, con El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los Tekis y Canto 4 como principales figuras. También actuarán Alma Carpera, Franco Barrionuevo, Canto del Alma, Adriana Rojas, Mañeros, Marcela Ceballos, Los de Cafayate, Ezequiel Chaves, Las Voces del Yaco y Copleros de Río Seco, además de los ballets Horizontes y Pueblo Mío.
Un cierre con broche de oro para los festivales de verano
El evento, nacido en la década de 1970 por iniciativa de Don Arnaldo Etchart, creció hasta consolidarse como uno de los referentes más importantes del folclore en Argentina. Gracias al impulso de figuras como César Fermín Perdiguero, la Serenata a Cafayate logró mantener viva su esencia y convertirse en un hito cultural del norte argentino.
Este festival representa el cierre de la tradicional gira de eventos folclóricos de verano por los Valles Calchaquíes. Durante tres noches, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones que abarcan lo mejor del folclore argentino en un entorno único, rodeado de montañas y viñedos.
Cafayate ya se prepara para recibir a miles de turistas que año a año colman sus calles, hoteles y restaurantes. Este espectáculo no solo destaca por la calidad de su música, sino también por la riqueza cultural que representa para el norte argentino.
Con una grilla que combina tradición, artistas consagrados y nuevas figuras del folclore, la Serenata a Cafayate promete tres noches a puro canto, danza y celebración de la cultura del norte argentino, que también se podrá vivir desde casa gracias a la transmisión exclusiva de Canal 4.
