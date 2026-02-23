El GPS, lo guio mal y terminó con su auto dentro de un canal en Salta

Un conductor sufrió un accidente en Salta capital tras ingresar con su auto a un canal pluvial que estaba casi lleno por las intensas lluvias. El hombre siguió las indicaciones de su GPS , creyó que circulaba por una calle habilitada y terminó con el vehículo casi sumergido en el cauce, según informaron los vecinos y testigos del hecho

El hecho sucedió cerca de las 5:00 de la madrugada en el barrio 13 de Abril de la capital salteña, donde las lluvias de las últimas horas aumentaron el nivel del agua dentro de los canales que cruzan la zona.

Debido al mal tiempo y la poca visibilidad, el conductor siguió las indicaciones que marcaba su aplicación de mapas móviles y, al no distinguir bien el terreno, ingresó directamente al canal pluvial, creyendo que se trataba de una vía transitable.

El impacto y el avance del agua dejaron al vehículo casi completamente cubierto por la corriente, aunque el conductor logró salir del auto por sus propios medios antes de que la situación empeorara.

Qué dijeron los vecinos y las autoridades

Los residentes de la zona señalaron que el GPS suele guiar mal a los conductores por ese sector, enviándolos hacia zonas que no son calles habilitadas y que pueden resultar peligrosas, sobre todo cuando hay mucha agua acumulada.

“Eso no es una calle, es un lugar peligroso, pero el mapa te lo marca igual hacia el río Arenales”, comentaron algunos vecinos con preocupación por la falla de orientación.

Personal de emergencias se presentó en el lugar luego del accidente para confirmar que no hubiera más heridos y planificar el retiro del vehículo, una vez que el caudal del canal bajara y se pudiera operar con maquinaria pesada.

Riesgos al volante en temporales

Este episodio se suma a otros siniestros que se registran en Salta cuando hay lluvia intensa y acumulación de agua en la calzada o en los desagües. Las autoridades suelen recomendar precaución al manejar bajo estas condiciones, sobre todo de noche o con poca visibilidad.

La combinación de lluvia, desbordes y fallas de los sistemas de navegación puede confundir a los conductores y aumentar el riesgo de accidentes, ya que muchos dependen casi exclusivamente de los GPS sin verificar el camino físico que tienen por delante.

Recomendaciones para conductores