El GPS casi causa una tragedia en Salta: los desvío hacia el río y por poco no fueron arrastrados

Una camioneta quedó atrapada en pleno cruce del río Rosario luego de que una repentina creciente sorprendiera a sus ocupantes y no les diera tiempo a reaccionar. El siniestro ocurrió durante la noche, cuando el GPS desvió a los viajeros por un camino oscuro, complicado y riesgoso para transitar en esa franja horaria.

Qué pasó en Salta: detalles del tenso momento En el interior del vehículo, una Chevrolet negra, viajaban tres turistas oriundos de Posadas, Misiones, que se encontraban recorriendo el Valle de Lerma durante sus vacaciones. En apenas minutos, el nivel del agua subió de manera abrupta y la camioneta quedó varada, con peligro de ser arrastrada por la corriente.

Los ocupantes lograron descender por sus propios medios y ponerse a resguardo en la zona de La Florida, mientras el caudal del río continuaba creciendo.

Pasadas las 22.15, un llamado al 911 alertó a las fuerzas de seguridad. Efectivos de la Subcomisaría San Jorge y personal policial de Rosario de Lerma acudieron al lugar y encontraron a los turistas a salvo a la vera del río, aunque el vehículo seguía prácticamente sostenido frente a la fuerza del agua.

Con sogas y maniobras de prevención, lograron asegurar la camioneta para evitar que fuera arrastrada. Durante toda la noche quedó bajo custodia, y recién con la luz del día —cuando el nivel del río comenzó a descender— pudo intervenir maquinaria pesada de la Municipalidad de Rosario de Lerma para continuar con las tareas de retiro

