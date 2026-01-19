lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 14:01
Peligro.

El GPS casi causa una tragedia en Salta: los desvío hacia el río y por poco no fueron arrastrados

Una camioneta quedó atrapada en pleno cruce del Río Rosario luego de que una repentina creciente sorprendiera a turitas de Misiones que vacacionaban en Salta.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
SALTA RIO CRECIDA

Una camioneta quedó atrapada en pleno cruce del río Rosario luego de que una repentina creciente sorprendiera a sus ocupantes y no les diera tiempo a reaccionar. El siniestro ocurrió durante la noche, cuando el GPS desvió a los viajeros por un camino oscuro, complicado y riesgoso para transitar en esa franja horaria.

Lee además
El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar
rescataron a senderistas, banistas y pescadores en salta por la crecida de rios
Temporal.

Rescataron a senderistas, bañistas y pescadores en Salta por la crecida de ríos

Qué pasó en Salta: detalles del tenso momento

En el interior del vehículo, una Chevrolet negra, viajaban tres turistas oriundos de Posadas, Misiones, que se encontraban recorriendo el Valle de Lerma durante sus vacaciones. En apenas minutos, el nivel del agua subió de manera abrupta y la camioneta quedó varada, con peligro de ser arrastrada por la corriente.

Los ocupantes lograron descender por sus propios medios y ponerse a resguardo en la zona de La Florida, mientras el caudal del río continuaba creciendo.

Pasadas las 22.15, un llamado al 911 alertó a las fuerzas de seguridad. Efectivos de la Subcomisaría San Jorge y personal policial de Rosario de Lerma acudieron al lugar y encontraron a los turistas a salvo a la vera del río, aunque el vehículo seguía prácticamente sostenido frente a la fuerza del agua.

Con sogas y maniobras de prevención, lograron asegurar la camioneta para evitar que fuera arrastrada. Durante toda la noche quedó bajo custodia, y recién con la luz del día —cuando el nivel del río comenzó a descender— pudo intervenir maquinaria pesada de la Municipalidad de Rosario de Lerma para continuar con las tareas de retiro

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Rescataron a senderistas, bañistas y pescadores en Salta por la crecida de ríos

Desbordó el Río Chico en Tucumán y hay 15 viviendas afectadas en Aguilares

Gastroenteritis infantil: suben los casos en verano y especialistas piden reforzar cuidados

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo que se lee ahora
Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Anuario Escolar 2026 en Jujuy. video
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel