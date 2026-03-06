La gesta de Malvinas y la necesidad de ampliar el conocimiento histórico, según Nicolás Kasanzew

El periodista Nicolás Kasanzew , director de Gesta de Malvinas y corresponsal durante la Guerra de las Malvinas en 1982, reflexionó sobre el conflicto bélico y el proceso que muchos denominan “desmalvinización”.

En diálogo con Canal 4, el comunicador sostuvo que la sociedad argentina tiene la necesidad de recuperar el orgullo por quienes participaron del conflicto. “Debemos estar orgullosos de nuestros combatientes”, expresó al recordar el desempeño de los soldados y pilotos argentinos durante la guerra.

Kasanzew integró el grupo de periodistas que cubrió el conflicto en las islas y presenció distintos momentos de la contienda que enfrentó a Argentina con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas .

La desmalvinización es una forma de censura

El periodista sostuvo que después del final del conflicto comenzó un proceso que, según su visión, buscó minimizar el accionar de los combatientes argentinos.

“La desmalvinización no es otra cosa que una forma de censura. En toda guerra hay grandezas y miserias, pero solo se permitió hablar de las miserias”, señaló.

Kasanzew afirmó que muchos actos de heroísmo quedaron fuera del relato público durante años. Según indicó, esa situación resultó injusta para los excombatientes y para la reconstrucción de la historia.

“Se ocultaron las grandezas que fueron los actos heroicos de nuestros combatientes y el desempeño que tuvieron nuestras Fuerzas Armadas a pesar de las dificultades”, remarcó.

La importancia del orgullo histórico

El corresponsal sostuvo que recordar los hechos históricos permite fortalecer el sentido de pertenencia de una sociedad.

En ese marco, comparó la valoración de los combatientes de Malvinas con otras figuras de la historia argentina, como el general José de San Martín o episodios como la Batalla de la Vuelta de Obligado.

Para Kasanzew, reconocer el esfuerzo y el sacrificio de quienes participaron del conflicto resulta clave para recuperar el orgullo nacional.

El rol de los jóvenes y las redes sociales

El periodista también señaló que en los últimos años surgieron factores que impulsaron una mayor difusión de información sobre el conflicto.

Entre ellos mencionó el crecimiento de las redes sociales, que permitieron ampliar el acceso a distintos relatos históricos. Según explicó, estos espacios rompieron el monopolio informativo que durante años concentraron los grandes medios.

Kasanzew destacó además el interés de las nuevas generaciones por conocer más sobre el conflicto. Según su experiencia en charlas y encuentros con estudiantes, muchos jóvenes muestran sorpresa cuando acceden a testimonios de protagonistas de la guerra.

“Cuando les llega la información, primero aparece el asombro. Después surge la indignación porque dicen que eso no lo aprendieron en la escuela”, afirmó.

La enseñanza de Malvinas en las escuelas

El periodista consideró que todavía falta profundizar el abordaje del conflicto en el sistema educativo.

Según planteó, los contenidos sobre la guerra deberían llegar a los estudiantes con mayor amplitud para que las nuevas generaciones conozcan todos los aspectos del episodio histórico.

Kasanzew remarcó que los jóvenes representan el futuro del país y que el conocimiento de la historia nacional permite fortalecer el debate público sobre temas vinculados a la soberanía.

Un mensaje dirigido a las nuevas generaciones

Durante la entrevista, el corresponsal también dejó un mensaje para los jóvenes interesados en conocer más sobre la historia reciente del país.

En ese sentido, los invitó a investigar, contrastar información y dialogar con protagonistas del conflicto.

“Les pido a los jóvenes que investiguen, que cotejen la información y que hablen con quienes participaron de los hechos”, expresó.

Kasanzew sostuvo que el pensamiento crítico resulta fundamental para comprender los procesos históricos y construir una mirada propia sobre los acontecimientos.

Recuerdos de la cobertura en el frente de batalla

Al recordar su experiencia durante la guerra, el periodista mencionó distintos episodios que lo marcaron como corresponsal.

Entre ellos destacó la actuación de los pilotos argentinos que enfrentaron a la flota británica con aeronaves de menor tecnología.

Según relató, el desempeño de los aviadores argentinos sorprendió a observadores internacionales por la habilidad y el coraje demostrado durante los ataques a la flota enemiga.

Kasanzew también recordó la emoción que todavía le generan esos episodios y el reconocimiento que recibieron los combatientes argentinos en distintos ámbitos del mundo militar.