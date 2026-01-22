El embajador argentino exigió tapar un mapa de Malvinas en el Parlamento francés

El embajador argentino en Francia pidió que taparan un mapa que reconocía a las Islas Malvinas como británicas durante un discurso en el Parlamento

El embajador argentino en Francia pidió que taparan un mapa que reconocía a las Islas Malvinas como británicas durante un discurso en el Parlamento

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki , protagonizó un inusual episodio diplomático en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional francesa , al negarse a iniciar su intervención hasta que un mapa detrás suyo que mostraba a las Malvinas como territorio del Reino Unido fuera cubierto.

País. Telecom Argentina y Banco Macro se unen estratégicamente en Personal Pay para impulsar la digitalización de los servicios financieros en el país

Sielecki, representante del Estado argentino, manifestó que no podía hablar “libremente” frente al planisferio que presentaba a las islas —reclamadas por Argentina desde hace décadas— como parte británica, ya que, según dijo, ello implicaría legitimar una situación que su país considera una vulneración de su soberanía y del derecho internacional.

El diplomático argentino se presentó en la Asamblea Nacional francesa en donde iba a brindar un discurso frente a los parlamentarios presentes en la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el crecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos país, en medio del fuerte rechazo a la firma del a cuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Embed - El embajador argentino se negó a hablar en Francia por un mapa de Malvinas

Sin embargo, la sorpresa se dio cuando, al iniciar a dar sus palabras, Sielecki remarcó un error sobre el mapa que tenía a su espalda, donde casualmente estaba sobre el territorio argentino.

Parlamento frances El embajador argentino en Francia pidió que taparan un mapa que reconocía a las Islas Malvinas como británicas durante un discurso en el Parlamento

“Lamentablemente debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país”, señaló en el inicio de su discurso. “Lamentablemente debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país”, señaló en el inicio de su discurso.

“Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas, como si fueran parte del Reino Unido. Esto supone un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa”, apuntó. “Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas, como si fueran parte del Reino Unido. Esto supone un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa”, apuntó.

Ante su reclamo, un diplomático colocó una nota adhesiva sobre la zona del mapa en cuestión, lo que permitió que Sielecki prosiguiera con su presentación.