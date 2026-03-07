domingo 08 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 - 16:04
Poliítica.

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latina contra el narcotráfico

El acuerdo, anunciado durante una cumbre en Miami, busca fortalecer la cooperación en seguridad, combatir el narcotráfico y consolidar la influencia de Estados Unidos en América Latina junto a gobiernos aliados de la región.

Por  Verónica Pereyra
Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latinacontra el narcotráfico

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latinacontra el narcotráfico

El acuerdo forma parte de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, un bloque de coordinación estratégica impulsado por Estados Unidos que busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región, además de contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina.

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latinacontra el narcotráfico

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latinacontra el narcotráfico

La iniciativa también plantea mayor cooperación militar, de inteligencia y de seguridad entre los países participantes, con el objetivo de enfrentar a los cárteles de droga y otras redes criminales que operan en el continente.

Durante el encuentro, Trump sostuvo que el nuevo bloque permitirá “erradicar los carteles criminales que asolan la región”, mientras que Milei ratificó el alineamiento estratégico de Argentina con Estados Unidos en materia de política exterior.

La cumbre reunió a varios mandatarios latinoamericanos afines a Washington y se realizó en el complejo Trump National Doral Miami, en Florida, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y la disputa por la influencia política y económica en el hemisferio.

Quiénes son los líderes latinos que participaron de la cumbre

Además del presidente argentino Javier Milei, participaron del encuentro en Miami varios mandatarios de la región, entre ellos Rodrigo Paz (Bolivia), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Irfaan Ali (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También estuvo presente José Antonio Kast, quien asumirá próximamente como presidente de Chile.

image

Los dirigentes invitados comparten una cercanía política con el presidente estadounidense Donald Trump o han manifestado su apoyo a su agenda regional. En contraste, no fueron convocados los mandatarios de las principales economías latinoamericanas: Brasil, gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva, y México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ni el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La iniciativa denominada “Escudo de las Américas” busca consolidar una alianza de gobiernos alineados con Washington para abordar problemáticas regionales como la seguridad, la inmigración irregular y el crimen organizado, además de contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina.

En ese marco, durante los días previos a la cumbre se reunieron en Miami ministros de Defensa de los países participantes para avanzar en una declaración conjunta contra el narcotráfico y el llamado “narcoterrorismo”, con un enfoque de cooperación militar y de inteligencia frente a los carteles criminales.

