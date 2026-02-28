Donald Trump confirmó la muerte de Ali Khamenei y se agrava la crisis en Medio Oriente

Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán desde 1989 , murió este sábado 28 de febrero durante los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán , según confirmaron el presidente estadounidense Donald Trump y fuentes israelíes. Infobae señala que el mandatario norteamericano comunicó la noticia a través de su red social, después de varias horas de incertidumbre sobre el paradero del ayatolá.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró en un mensaje televisado que el “complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán” y habló de “muchas señales” de que el líder iraní ya no está con vida. En Israel y Estados Unidos se da la muerte por confirmada, mientras que voceros del gobierno iraní habían negado horas antes que sus máximas autoridades hubieran resultado alcanzadas, por lo que todavía no hay una verificación independiente desde Teherán.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”, escribió Trump en su red social Truth Social y calificó esa muerte como " un acto de justicia" no solo para el pueblo de Irán, sino también para ciudadanos estadounidenses y personas de distintos países que, según afirmó, “fueron asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”.

“El plan para destruir Israel ya no existe” , había declarado el premier israelí Benjamin Netanyahu sobre el operativo contra Jamenei durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

En su comunicado, Trump sostuvo que Jamenei no logró evadir los sistemas de inteligencia y rastreo “altamente sofisticados” de Estados Unidos y aseguró que, trabajando estrechamente con Israel, el líder iraní y otros dirigentes “no pudieron hacer absolutamente nada” para evitar el ataque. Trump afirmó además que otros jerarcas militares habrían muerto junto a Jamenei.

El presidente estadounidense señaló que este escenario representa “la mayor oportunidad” para que el pueblo iraní “recupere su país” y sostuvo que sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad estarían desistiendo de combatir y buscando inmunidad.

“Ahora pueden tener inmunidad, después solo obtendrán la muerte”, advirtió Trump, al tiempo que expresó su deseo de que las fuerzas de seguridad se unan “pacíficamente” con lo que denominó “patriotas iraníes” para reconstruir el país.

En su mensaje, Trump también aseguró que, en apenas un día, Irán habría sido “muy seriamente destruido e incluso obliterado”, y confirmó que los bombardeos “pesados y de precisión” continuarán de manera ininterrumpida durante la semana o el tiempo que sea necesario para alcanzar el objetivo de lo que definió como “paz en Medio Oriente y en el mundo”.

Cómo fue el ataque que tuvo como blanco al máximo líder de Irán

La ofensiva formó parte de una operación de gran escala, bautizada por medios estadounidenses como Operation Epic Fury,Operación Furia Épica, con bombardeos sobre instalaciones militares, centros de mando y objetivos vinculados al programa nuclear iraní. Reuters y otros medios reportan que uno de los puntos clave fue el complejo de seguridad donde funcionan la residencia y las oficinas de Khamenei en la capital iraní. Imágenes satelitales difundidas tras el ataque muestran edificios colapsados y una densa columna de humo sobre ese sector de Teherán.

De acuerdo con la crónica que medios israelíes informaron, tanto Trump como Netanyahu habrían visto una foto del cuerpo del ayatolá, recuperado de entre los escombros del complejo. La ofensiva también habría alcanzado a otros altos mandos del régimen, entre ellos jefes de la Guardia Revolucionaria y responsables del programa nuclear, según fuentes militares citadas por la prensa internacional.

Irán respondió con una andanada de misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en distintos países del Golfo. Los reportes preliminares hablan de más de 200 muertos en territorio iraní, daños en varias ciudades de la región y un incremento inmediato de la tensión en torno al estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte mundial de petróleo.

Incertidumbre sobre la sucesión y el futuro de irán

La muerte de Khamenei abre un escenario de alta incertidumbre en Teherán. El líder supremo concentraba la jefatura del Estado, el mando sobre las fuerzas armadas y la palabra final sobre las decisiones del gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial. Entre los nombres que se mencionaban para sucederlo figuraba el del fallecido presidente Ebrahim Raisi; ahora, la atención se desplaza hacia Mojtaba Khamenei, uno de sus hijos, y hacia las distintas facciones dentro de la Guardia Revolucionaria y el clero.

Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU convoca reuniones de urgencia y varias potencias piden una desescalada inmediata, la combinación de vacío de poder en Irán, guerra abierta con Estados Unidos e Israel y posible afectación del tránsito petrolero en el Golfo convierte esta muerte en un punto de inflexión para Medio Oriente y para el equilibrio energético global. La evolución de los combates y la forma en que se resuelva la sucesión en Teherán serán claves para entender el rumbo de la región en las próximas semanas.