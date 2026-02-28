sábado 28 de febrero de 2026

28 de febrero de 2026 - 18:18
Sociedad.

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema: "Con el caballo llega el éxito"

El evento del Año Nuevo Chino se desarrolla en la explanada de Casa de Gobierno y en Plaza España con múltiples actividades.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema Con el caballo llega el éxito (9)
Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema Con el caballo llega el éxito (5)
Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema Con el caballo llega el éxito (6)

La segunda edición del Año Nuevo Chino con propuestas culturales, artísticas y gastronómicas abiertas a todos los vecinos se lleva adelante en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Plaza Belgrano es el lugar indicado para disfrutar de una tarde al aire libre donde la cultura asiática se respira en cada rincón.

Las actividades se desarrollan en este sábado 28 de febrero desde las 17 en dos escenarios: la explanada de Casa de Gobierno y la carpa de presentaciones en Plaza España.

Organizado en el marco de la Ruta del Año Nuevo Chino, el evento propone un encuentro intercultural que combina tradiciones orientales con expresiones artísticas jujeñas.

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema Con el caballo llega el éxito (6)

Agenda de actividades por el Año Nuevo Chino en Jujuy

Escenario sobre explanada de Casa de Gobierno Desde las 17:00 horas, el público podrá disfrutar de:

17:00 – Danza del León.

17:30 – Demostración de Kung Fu, a cargo de Lai Kung Fu Jujuy.

18:30 – Bienvenida al Dragón con recibimiento de túnel de erkes jujeños, a cargo del Ballet Portal de mi País y la Orquesta de Erkes de Fabio Gallo.

19:00 – Danzas chinas, presentación de la compañía “Nüshu Danza”.

19:30 – Master class de cocina china en vivo, a cargo de Rong Fei.

20:00 – Danza del León.

20:30 – Danza del Dragón: fusión china-jujeña.

21:00 – Cierre con músicos jujeños: Dúo Marcos Batallanos y Wara Calpanchay.

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema Con el caballo llega el éxito (5)

Carpa de presentaciones en Plaza España En paralelo, desde las 17:00 horas, la programación incluirá:

17:00 – Charla “Raíces antiguas, salud eterna, medicina tradicional china”, a cargo de la Tec. Luciana Bash.

18:00 – Teatro de Sombras Chinas “Un cuento chino”, por Leomar Títeres.

19:00 – Práctica de Chi Kung (Qi Gong) y Taichi, a cargo del Prof. Roberto Sosa.

20:00 – Teatro de Sombras Chinas.

La jornada busca fortalecer los lazos culturales, promover el intercambio entre comunidades y ofrecer a vecinos y turistas una experiencia que integra tradición, arte y participación ciudadana. Con el lema “Con el caballo llega el éxito”, Jujuy vuelve a sumarse a la celebración global del Año Nuevo Chino, consolidándose como uno de los puntos de referencia de esta festividad en el norte argentino.

