La segunda edición del Año Nuevo Chino con propuestas culturales, artísticas y gastronómicas abiertas a todos los vecinos se lleva adelante en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Plaza Belgrano es el lugar indicado para disfrutar de una tarde al aire libre donde la cultura asiática se respira en cada rincón.

Embed - AÑO NUEVO CHINO EN JUJUY BAJO EL LEMA: "CON EL CABALLO LLEGA EL ÉXITO" Las actividades se desarrollan en este sábado 28 de febrero desde las 17 en dos escenarios: la explanada de Casa de Gobierno y la carpa de presentaciones en Plaza España.

Organizado en el marco de la Ruta del Año Nuevo Chino, el evento propone un encuentro intercultural que combina tradiciones orientales con expresiones artísticas jujeñas.

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema Con el caballo llega el éxito (6) Agenda de actividades por el Año Nuevo Chino en Jujuy Escenario sobre explanada de Casa de Gobierno Desde las 17:00 horas, el público podrá disfrutar de: 17:00 – Danza del León. 17:30 – Demostración de Kung Fu, a cargo de Lai Kung Fu Jujuy. 18:30 – Bienvenida al Dragón con recibimiento de túnel de erkes jujeños, a cargo del Ballet Portal de mi País y la Orquesta de Erkes de Fabio Gallo. 19:00 – Danzas chinas, presentación de la compañía “Nüshu Danza”. 19:30 – Master class de cocina china en vivo, a cargo de Rong Fei. 20:00 – Danza del León. 20:30 – Danza del Dragón: fusión china-jujeña. 21:00 – Cierre con músicos jujeños: Dúo Marcos Batallanos y Wara Calpanchay. Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema Con el caballo llega el éxito (5) Carpa de presentaciones en Plaza España En paralelo, desde las 17:00 horas, la programación incluirá: 17:00 – Charla “Raíces antiguas, salud eterna, medicina tradicional china”, a cargo de la Tec. Luciana Bash. 18:00 – Teatro de Sombras Chinas “Un cuento chino”, por Leomar Títeres. 19:00 – Práctica de Chi Kung (Qi Gong) y Taichi, a cargo del Prof. Roberto Sosa. 20:00 – Teatro de Sombras Chinas. La jornada busca fortalecer los lazos culturales, promover el intercambio entre comunidades y ofrecer a vecinos y turistas una experiencia que integra tradición, arte y participación ciudadana. Con el lema “Con el caballo llega el éxito”, Jujuy vuelve a sumarse a la celebración global del Año Nuevo Chino, consolidándose como uno de los puntos de referencia de esta festividad en el norte argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.