Sin casos de dengue confirmados, Jujuy extrema controles ante el avance del virus en la región

El secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, presentó un informe actualizado sobre el panorama epidemiológico del dengue en Jujuy,

Aunque Jujuy no registra hasta el momento casos confirmados de dengue , el Ministerio de Salud provincial decidió extremar los controles y la prevención , ante la compleja situación epidemiológica en la frontera con Bolivia y en la vecina provincia de Salta, donde se reportan numerosos casos de dengue y un brote importante de chikungunya.

El secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar , presentó un informe actualizado sobre el panorama provincial, advirtió sobre los riesgos de la circulación viral en la región y detalló las medidas de cuidado para quienes planean viajar hacia zonas críticas .

Cadar explicó que el sistema público de salud está abocado al trabajo en terreno de prevención y control frente al dengue y la chikungunya, tanto en la capital como en el interior. Señaló que Salta y Bolivia atraviesan un brote importante de chikungunya y un número elevado de casos de dengue , especialmente en áreas fronterizas con gran flujo migratorio, lo que obliga a Jujuy a sostener una vigilancia activa.

En el plano local, indicó que actualmente hay pacientes con cuadros febriles bajo estudio , pero remarcó que, por ahora, ninguna muestra dio positivo . “Todos los casos febriles sin causa aparente se estudian por protocolo, y los resultados de laboratorio demoran entre 48 y 72 horas”, precisó, al destacar que el objetivo es detectar de forma temprana cualquier posible caso importado o autóctono .

El Ramal, zona con vigilancia intensificada

Una de las regiones donde se reforzó el monitoreo es el Ramal jujeño, por su cercanía con zonas de circulación viral. Desde Salud se solicitó a los equipos médicos de la región ramaleña intensificar la vigilancia clínica y completar las fichas epidemiológicas ante cualquier sospecha de dengue o chikungunya, de modo de sostener un monitoreo activo y garantizar una respuesta rápida.

“Estar atentos a la búsqueda activa posibilita el bloqueo de cualquier posible foco de transmisión de manera inmediata”, subrayó Cadar. En ese marco, recordó los síntomas de alerta a los que hay que prestar especial atención: fiebre alta sin causa aparente, dolor muscular y articular, dolor de cabeza —sobre todo detrás de los ojos—, malestar general, náuseas, vómitos o diarrea.

También mencionó los signos de gravedad que requieren consulta urgente: sangrado de nariz, sangrado en la materia fecal u otras complicaciones que puedan derivar en internación. Ante estos cuadros, insistió en que no hay que automedicarse y es fundamental acercarse al centro de salud más cercano.

La prevención: el compromiso de la comunidad contra el dengue

El secretario recordó que el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, es una especie que “vino para quedarse” en la región, debido a las condiciones climáticas y ambientales. Por eso, recalcó que la herramienta más efectiva sigue siendo la prevención en los hogares y en los barrios.

“Si evitamos los criaderos, reducimos la proliferación del mosquito”, explicó. En esa línea, pidió mantener techos, patios y jardines limpios, con el pasto corto, y eliminar de forma permanente cualquier recipiente que acumule agua, como baldes, tachos, botellas, cubiertas en desuso, bebederos sin recambio y restos de chatarra. Es en esos lugares donde el mosquito deposita sus huevos y se multiplica.

Además, recomendó el uso frecuente de repelente, reforzando su aplicación en horarios de mayor actividad del mosquito, y la utilización de ropa que cubra brazos y piernas al permanecer al aire libre, sobre todo en zonas de vegetación o cercanas a cursos de agua. También insistió en la importancia de una buena hidratación, especialmente en personas que presenten fiebre o malestar general.

Dengue Trabajos contra el dengue

Recomendaciones clave para la población

Desde el Ministerio de Salud reiteraron algunas medidas básicas que toda la comunidad puede adoptar para acompañar el trabajo sanitario y reducir el riesgo de transmisión. En primer lugar, se recomienda eliminar objetos y recipientes que puedan acumular agua estancada, tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. Esa es la forma más directa de cortar el ciclo del mosquito.

En caso de presentar fiebre alta o malestar compatible con dengue, se pide no automedicarse y consultar cuanto antes en el centro de salud u hospital más cercano, para que el equipo médico evalúe el cuadro y, de ser necesario, solicite los estudios correspondientes.

También se sugiere utilizar repelente cada pocas horas en espacios abiertos o en zonas con vegetación, y reforzar esa protección en niños y personas mayores, siempre siguiendo las indicaciones del producto. Finalmente, ante cualquier cuadro febril, es clave mantener una hidratación constante, ya que la pérdida de líquidos puede agravar los síntomas.

Mientras Jujuy continúa sin casos confirmados de dengue, las autoridades remarcan que el esfuerzo debe ser compartido: controles oficiales en territorio, vigilancia activa de los equipos de salud y compromiso cotidiano de la comunidad para sostener la prevención en cada casa y cada barrio.