28 de febrero de 2026 - 09:07
Solidaridad.

Para una escuela de la Puna convocan a donar útiles escolares y abrigo

Las donaciones podrán realizarse hasta el 13 de marzo e irán dirigidas alumnos de nivel inicial y primario de la escuela N°454 de Paso de Jama en la Puna jujeña

Por  Redacción de TodoJujuy
Una historia que comenzó con un encuentro casual en la Puna jujeña derivó en una campaña solidaria para acompañar a niños y niñas de la Escuela N° 454 de Paso de Jama. La colecta busca reunir útiles escolares, elementos de higiene personal, ropa de abrigo y alimentos no perecederos para estudiantes de jardín y primaria, de hasta 12 años.

La iniciativa es impulsada por Camila Díaz Matuk, quien contó que la idea surgió durante un viaje por la zona. “Yo estaba de vacaciones y pasé por Paso de Jama. En la estación de servicio me encontré con una nenita que estaba vendiendo gelatina. Le pregunté para qué estaba vendiendo y me dijo que estaba juntando platita para comprarse los útiles”, relató.

Esa situación la movilizó a actuar. “Fue como decir: ¿Cómo puede ser que hay gente llena de privilegios y hay chicos que realmente necesitan? Hay que ayudarlos”, expresó.

Qué se puede donar para los niños de la Puna

Actualmente, Camila recibe las donaciones de útiles escolares y esas “cositas que por ahí para nosotros son muy comunes y para ellos tal vez no son tan accesibles”, además de ropa de abrigo y alimentos no perecederos. “Lo más mínimo ayuda. Todo suma”, remarcó.

La joven lleva adelante la campaña de manera independiente, con el acompañamiento de su pareja y su familia. “Estoy sola, pero mi novio me va a ayudar a llevar las cosas y mi familia me banca en todo”, señaló.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3885705950 o contactarla a través de Instagram en la cuenta Cami Matuk. “Coordinamos para ver si me las traen o si las puedo pasar a buscar”, explicó.

Cómo y hasta cuándo colaborar

La colecta se extenderá hasta el 13 de marzo y luego las donaciones serán trasladadas a la institución educativa de la localidad puneña.

“Todos son bienvenidos a ayudar. Lo más mínimo ayuda”, insistió Camila, al reiterar la invitación a la comunidad jujeña a sumarse a la iniciativa solidaria.

Un poco de información sobre la escuela 454

La Escuela Primaria N°454 Sargento Acosta se erige como una institución educativa fundamental en un contexto geográfico y social de singulares características. Ubicada en la pequeña localidad de Jama, en el departamento de Susques, Jujuy, su existencia no es meramente administrativa, sino que representa el pilar del acceso a la educación formal para los niños que habitan en una de las zonas más aisladas y de mayor altitud del territorio argentino, junto al crucial Paso de Jama que conecta con Chile. Su rol trasciende el de un simple establecimiento; es un centro comunitario y un símbolo de la presencia del estado en áreas de frontera.

El principal valor de la Escuela Sargento Acosta radica en su propia existencia. Garantizar la educación primaria en un paraje a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar es un logro considerable y un servicio indispensable para las familias que residen allí, muchas de las cuales están vinculadas a las operaciones de la aduana, gendarmería y otros servicios fronterizos. Sin esta institución, los niños de la zona se verían obligados a recorrer distancias enormes o a desarraigarse de sus familias desde una edad muy temprana para poder estudiar, una situación que lamentablemente es común en otras áreas rurales dispersas.

