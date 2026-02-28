Para una escuela de la Puna convocan a donar útiles escolares y abrigo

Una historia que comenzó con un encuentro casual en la Puna jujeña derivó en una campaña solidaria para acompañar a niños y niñas de la Escuela N° 454 de Paso de Jama. La colecta busca reunir útiles escolares, elementos de higiene personal, ropa de abrigo y alimentos no perecederos para estudiantes de jardín y primaria, de hasta 12 años.

La iniciativa es impulsada por Camila Díaz Matuk, quien contó que la idea surgió durante un viaje por la zona. “Yo estaba de vacaciones y pasé por Paso de Jama. En la estación de servicio me encontré con una nenita que estaba vendiendo gelatina. Le pregunté para qué estaba vendiendo y me dijo que estaba juntando platita para comprarse los útiles” , relató.

Esa situación la movilizó a actuar. “Fue como decir: ¿Cómo puede ser que hay gente llena de privilegios y hay chicos que realmente necesitan? Hay que ayudarlos” , expresó.

Actualmente, Camila recibe las donaciones de útiles escolares y esas “cositas que por ahí para nosotros son muy comunes y para ellos tal vez no son tan accesibles” , además de ropa de abrigo y alimentos no perecederos. “Lo más mínimo ayuda. Todo suma” , remarcó.

La joven lleva adelante la campaña de manera independiente, con el acompañamiento de su pareja y su familia. “Estoy sola, pero mi novio me va a ayudar a llevar las cosas y mi familia me banca en todo”, señaló.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3885705950 o contactarla a través de Instagram en la cuenta Cami Matuk. “Coordinamos para ver si me las traen o si las puedo pasar a buscar”, explicó.

Utiles.jpg

Cómo y hasta cuándo colaborar

La colecta se extenderá hasta el 13 de marzo y luego las donaciones serán trasladadas a la institución educativa de la localidad puneña.

“Todos son bienvenidos a ayudar. Lo más mínimo ayuda”, insistió Camila, al reiterar la invitación a la comunidad jujeña a sumarse a la iniciativa solidaria.

Un poco de información sobre la escuela 454

La Escuela Primaria N°454 Sargento Acosta se erige como una institución educativa fundamental en un contexto geográfico y social de singulares características. Ubicada en la pequeña localidad de Jama, en el departamento de Susques, Jujuy, su existencia no es meramente administrativa, sino que representa el pilar del acceso a la educación formal para los niños que habitan en una de las zonas más aisladas y de mayor altitud del territorio argentino, junto al crucial Paso de Jama que conecta con Chile. Su rol trasciende el de un simple establecimiento; es un centro comunitario y un símbolo de la presencia del estado en áreas de frontera.



El principal valor de la Escuela Sargento Acosta radica en su propia existencia. Garantizar la educación primaria en un paraje a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar es un logro considerable y un servicio indispensable para las familias que residen allí, muchas de las cuales están vinculadas a las operaciones de la aduana, gendarmería y otros servicios fronterizos. Sin esta institución, los niños de la zona se verían obligados a recorrer distancias enormes o a desarraigarse de sus familias desde una edad muy temprana para poder estudiar, una situación que lamentablemente es común en otras áreas rurales dispersas.