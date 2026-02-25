miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 15:21
Educación.

Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo

El gremio docente (CEDEMS) ratificó las medidas de fuerza para el inicio del ciclo lectivo en Jujuy. a la vez, Ctera convoca a paro nacional.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Inicio de clases con conflicto: Cedems ratificó paro para el 2 y 3 de marzo

La decisión fue confirmada por el gremio en el marco de una asamblea, a la vez que se agrega el paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).

"Mientras el costo de vida no deja de aumentar, nuestros salarios siguen perdiendo frente a la inflación. No podemos naturalizar sueldos que no alcanzan ni para cubrir lo básico. La educación se sostiene con nuestro trabajo, pero también con condiciones dignas".

Reclamo salarial y negociación

Desde Cedems señalaron que la medida responde a la falta de avances en la discusión salarial y a la necesidad de recomposición frente al contexto económico actual. El gremio manifestó su desacuerdo con la propuesta salarial vigente y pidió una mejora acorde a la inflación.

La medida de fuerza coincide con el inicio del calendario escolar previsto por el Ministerio de Educación de la provincia, lo que impactará directamente en el desarrollo de las primeras jornadas de clases.

La asamblea resolvió rechazar la oferta salarial presentada en la última mesa paritaria por considerarla insuficiente. En ese marco, el gremio planteó una contrapropuesta: un aumento del 20% hasta mayo, sin abandonar el reclamo histórico de que el salario inicial se equipare a la canasta básica. Además, pidieron paritarias mensuales para revisar la evolución de los ingresos.

La medida de fuerza incluye:

  • Paro por 48 horas: lunes 2 y martes 3 de marzo.

  • Movilización: convocada para el lunes 2.

  • Articulación: intención de unificar medidas con otros sindicatos y sectores.

Medidas para hoy 25 de febrero

En el documento, CEDEMS también reclamó “El presentismo no es salario” y solicitó eliminar esa figura, además de cuestionar su judicialización. En paralelo, definieron impulsar acciones contra la reforma laboral, la reforma educativa y la reforma previsional, e invitar a un “cartelazo” previsto para el 25 de febrero en defensa de la educación pública.

Adhesión a la medida nacional

El CEDEMS resolvió un paro de 48 horas para el lunes 2 y martes 3 de marzo, en el arranque del ciclo lectivo en Jujuy. La protesta incluye una movilización el primer día y se definió tras una asamblea extraordinaria con docentes de nivel medio y superior.

De esta manera, el inicio de clases en la provincia se dará en un escenario de conflicto gremial, mientras continúan las negociaciones y expectativas de posibles instancias de diálogo.

