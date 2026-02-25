El Cedems cuestionó el aumento en el ítem presentismo y ratificó el paro del lunes

En la antesala del paro docente previsto para el lunes y martes, desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) cuestionaron el anuncio del Ministerio de Educación sobre un aumento en el ítem presentismo , en respuesta al nivel de ausentismo registrado en el sector.

Educación. Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo

Mercedes Sosa, referente del gremio , sostuvo que la medida “va a contrapelo de lo que vienen manifestando nuestras asambleas” y recordó que el cuerpo docente ya se expresó en contra de ese componente salarial.

Sosa explicó que el presentismo representa actualmente el 20% del sueldo básico, unos $30 mil aproximadamente, y que con el incremento podría alcanzar los $45 mil. Sin embargo, advirtió que “el presentismo no es salario. Puede ser un incentivo, pero no todos lo cobran”.

La dirigente planteó que el adicional termina integrando el piso salarial pese a que muchos docentes lo pierden por razones justificadas. “Cuando faltás por capacitación ya perdiste el presentismo. Cuando faltás por una cuestión de salud o por el cuidado de un hijo también lo perdés”, afirmó.

Ausentismo y condiciones laborales

En relación a los datos difundidos sobre el aumento del ausentismo, Sosa señaló que sería necesario un análisis más detallado: “Quisiéramos ver en qué contexto y en qué momento los docentes piden licencias y cuáles son los causales”.

Según indicó, muchos trabajadores deben trasladarse entre varias instituciones, afrontar gastos de transporte y complementar ingresos con otras actividades. “Eso afecta la salud emocional, mental y física. No es una señal de vagancia ni de falta de compromiso”, sostuvo.

También planteó la necesidad de políticas de prevención y cuidado para los trabajadores estatales, más allá del carnet sanitario exigido como requisito administrativo.

Reclamo salarial

En el marco del conflicto, la referente gremial cuestionó la propuesta salarial del Gobierno provincial al señalar que “es menos de lo que dio la inflación y encima en cuatro cuotas”.

La postura del Cedems se mantiene firme de cara al inicio del ciclo lectivo, con un paro de 48 horas convocado para el lunes y martes, lo que impactará en el comienzo de clases en el nivel medio y superior de la provincia.

