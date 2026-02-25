¡Confirmado! Pilar Sordo llega a Jujuy este 2026

La psicóloga y conferencista internacional Pilar Sordo llega a Jujuy para presentar su conferencia magistral “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres” . La cita será el miércoles 15 de abril a las 21 horas en el Centro Cultural Martín Fierro.

El encuentro propone un espacio de reflexión sobre el poder del lenguaje interno y su impacto directo en la autoestima y el bienestar emocional.

La conferencia gira en torno a una pregunta clave: ¿Cómo influye la forma en que una persona se habla en su nivel de autoestima?

Durante la presentación, Pilar Sordo abordará el vínculo entre pensamiento y emociones, y explicará cómo el diálogo interno puede fortalecer o debilitar la seguridad personal.

La especialista sostiene que las palabras construyen realidades y que modificar el lenguaje interno permite transformar la manera de vincularse con uno mismo y con los demás.

FEEDPILAR SORDO - JUJUY

Los ejes que desarrollará en el escenario jujeño

En el Centro Cultural Martín Fierro, la psicóloga trabajará sobre temas como:

El poder de las palabras y su influencia en la percepción personal.

La relación entre pensamiento y bienestar emocional.

Autocrítica versus autocompasión.

La construcción del amor propio a través del lenguaje.

Herramientas prácticas para mejorar el diálogo interno.

El impacto del lenguaje en las relaciones interpersonales.

La charla combina contenido teórico con ejemplos concretos y herramientas aplicables a la vida cotidiana.

Gira nacional en abril de 2026

La gira argentina de Pilar Sordo durante abril de 2026 recorrerá varias provincias del país. Comenzará el 7 de abril en la provincia de Chubut, con presentaciones en Comodoro Rivadavia y Trelew. Luego continuará el 9 en Rio Negro, el 10, 11 y 12 en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, y el 14 llegará al norte del país con una fecha en Salta. El 15 se presentará en Jujuy, el 16 en Tucumán y el 17 en Santiago del Estero. La gira culminará el 19 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde cerrará su recorrido nacional.

Fecha, horario y entradas

La presentación en Jujuy tendrá lugar el miércoles 15 de abril a las 21 horas en el Centro Cultural Martín Fierro.

Las entradas se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma oficial de venta: https://norteticket.com/PILAR-SORDO-EN-JUJUY-2026/

El evento convoca a quienes buscan fortalecer su autoestima y revisar el modo en que el lenguaje influye en su bienestar emocional.