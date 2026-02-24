miércoles 25 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 19:36
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Agua Potable de Jujuy realizará trabajos en dos sectores de Alto Comedero, por lo tanto habrá baja presión o interrupción del servicio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles

La empresa Agua Potable de Jujuy anunció trabajos programados de recambio de red en Alto Comedero que afectarán el suministro este miércoles 25 de febrero. La intervención se realizará en el sector de 47 Hectáreas y provocará baja presión o interrupción del servicio durante la tarde y noche.

Dónde y cuándo serán los trabajos

La empresa informó que la obra se ejecutará sobre calle Idelfonso de la Paz (ex 544), a la altura del Colegio Nuevo Horizonte, en el sector de 47 Hectáreas.

El horario previsto para la intervención será de 16:00 a 22:00 horas, lapso en el que operarios trabajarán en el recambio de red de agua potable.

Desde la prestataria indicaron que la medida forma parte de un plan de mejora en la calidad del servicio en la zona.

corte agua

Barrios afectados y franja horaria

El impacto en el suministro se registrará entre las 18:00 y las 22:00 horas, período en el que podría haber baja presión o directamente interrupción del servicio.

Los barrios alcanzados por la restricción serán 18 Hectáreas y 47 Hectáreas, ambos sectores ubicados en Alto Comedero.

La empresa recomendó a los vecinos tomar las previsiones necesarias ante la franja horaria afectada.

Recomendaciones a los usuarios

Agua Potable de Jujuy solicitó realizar un uso racional de las reservas domiciliarias mientras dure la intervención.

También aconsejó almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades básicas durante el horario de baja presión o corte. "Los trabajos buscan optimizar el funcionamiento de la red y mejorar el servicio en uno de los sectores con mayor crecimiento poblacional de la capital jujeño", indicaron.

