Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

Un joven de 26 años murió este sábado luego de un choque frontal entre dos autos sobre la ruta nacional 9, a la altura del loteo Boulevard, en Alto Comedero. El siniestro ocurrió durante la mañana y, pese a que fue trasladado de urgencia al hospital, su estado era crítico y horas después se confirmó el fallecimiento.

Según la información disponible, el choque se produjo cerca de las 7:10 y los autos involucrados fueron una Renault Captur gris, manejada por un hombre de 70 años, y un Peugeot 208 gris, en el que viajaba el joven que terminó perdiendo la vida.

El choque ocurrió el sábado por la mañana en la ruta 9, a la altura del loteo Boulevard. Un joven de 26 años murió horas después en el hospital Pablo Soria. Choque en RN 9, rescate y traslado de urgencia Tras el impacto, el conductor del Peugeot quedó atrapado dentro del auto. En el lugar trabajaron personal policial, equipos de emergencia y bomberos, que realizaron el rescate para poder retirarlo y trasladarlo cuanto antes.

El joven fue llevado al hospital Pablo Soria en estado crítico. Con el correr de las horas, los médicos confirmaron que falleció alrededor de las 17:20, producto de una lesión grave en la cabeza, de acuerdo con el parte oficial.

Alcoholemia negativa y causas en investigación Al conductor del Renault Captur se le realizó un test de alcoholemia, que dio negativo, según informaron las autoridades. Mientras tanto, se busca determinar cómo ocurrió el choque y qué factores pudieron haber influido en la colisión.

