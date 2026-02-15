domingo 15 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de febrero de 2026 - 20:42
Alto Comedero.

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

El choque ocurrió el sábado por la mañana en la RN 9, a la altura del loteo Boulevard de Alto Comedero. Un joven murió horas después en el hospital Pablo Soria.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
(Imagne de archivo)

(Imagne de archivo)

Un joven de 26 años murió este sábado luego de un choque frontal entre dos autos sobre la ruta nacional 9, a la altura del loteo Boulevard, en Alto Comedero. El siniestro ocurrió durante la mañana y, pese a que fue trasladado de urgencia al hospital, su estado era crítico y horas después se confirmó el fallecimiento.

Lee además
Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.
Cerro Negro.

Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará
Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para su regreso al Estadio 23 de Agosto este lunes 16 de febrero. Cristian Menéndez – jugador de Gimnasia de Jujuy   video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy debuta de local este lunes 16 de febrero ante Midland

Según la información disponible, el choque se produjo cerca de las 7:10 y los autos involucrados fueron una Renault Captur gris, manejada por un hombre de 70 años, y un Peugeot 208 gris, en el que viajaba el joven que terminó perdiendo la vida.

Inauguraron la nueva guardia del hospital Pablo Soria
El choque ocurri&oacute; el s&aacute;bado por la ma&ntilde;ana en la ruta 9, a la altura del loteo Boulevard. Un joven de 26 a&ntilde;os muri&oacute; horas despu&eacute;s en el hospital Pablo Soria.

El choque ocurrió el sábado por la mañana en la ruta 9, a la altura del loteo Boulevard. Un joven de 26 años murió horas después en el hospital Pablo Soria.

Choque en RN 9, rescate y traslado de urgencia

Tras el impacto, el conductor del Peugeot quedó atrapado dentro del auto. En el lugar trabajaron personal policial, equipos de emergencia y bomberos, que realizaron el rescate para poder retirarlo y trasladarlo cuanto antes.

El joven fue llevado al hospital Pablo Soria en estado crítico. Con el correr de las horas, los médicos confirmaron que falleció alrededor de las 17:20, producto de una lesión grave en la cabeza, de acuerdo con el parte oficial.

Alcoholemia negativa y causas en investigación

Al conductor del Renault Captur se le realizó un test de alcoholemia, que dio negativo, según informaron las autoridades. Mientras tanto, se busca determinar cómo ocurrió el choque y qué factores pudieron haber influido en la colisión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará

Gimnasia de Jujuy debuta de local este lunes 16 de febrero ante Midland

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

La agrupación Busca Mojón celebró 25 años con el tradicional desentierro en Palpalá

Lo que se lee ahora
detuvieron en cordoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al carnaval de jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Caos en Uquía tras la Bajada de los Diablos: filas, reclamos y disturbios por falta de colectivos
Disturbios.

Caos en Uquía tras la Bajada de los Diablos: filas, reclamos y disturbios por falta de colectivos

Robaron celulares en el carnavalódromo (imagen con IA)
Carnaval.

Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

Imagen creada con IA.
Importante.

Carnaval 2026: ¿Qué hacer y dónde pedir ayuda si un amigo se intoxica?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel