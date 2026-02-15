Caos en Uquía tras la Bajada de los Diablos: filas, reclamos y disturbios por falta de colectivos

Cientos de personas enfrentaron demoras y disturbios en Uquía luego de la tradicional Bajada de los Diablos . El hecho ocurrió durante la noche del Carnaval, cuando asistentes intentaron regresar a sus hogares, en especial hacia San Salvador de Jujuy. La escasa cantidad de colectivos generó filas extensas, discusiones y reclamos en la vía pública.

El episodio se registró al finalizar la celebración, uno de los eventos más convocantes del Carnaval. La alta concurrencia superó la capacidad del transporte disponible.

Las filas comenzaron a crecer cerca de las paradas ubicadas sobre la ruta y calles principales del pueblo. Familias, turistas y comparsas aguardaban transporte para volver a la capital y otras localidades.

Con el paso de las horas, el malestar aumentó. Testigos relataron empujones y discusiones cuando algunas personas intentaron subir sin respetar el orden de llegada. La falta de información sobre frecuencias y refuerzos alimentó la incertidumbre.

La escena mostró cansancio, calor y desorganización en un contexto de alta demanda. Muchos pasajeros esperaron durante horas.

Transporte insuficiente ante una convocatoria masiva

La Bajada de los Diablos en Uquía convocó a miles de personas, como sucede cada año durante el Carnaval jujeño. Sin embargo, el número de unidades disponibles no alcanzó para cubrir el flujo de regreso.

Los reclamos apuntaron a la falta de previsión en el operativo de transporte. Varios asistentes señalaron que no existieron refuerzos suficientes hacia San Salvador y otras ciudades del interior.

El desborde generó disturbios aislados y momentos de tensión entre pasajeros. Personal policial intervino para ordenar las filas y evitar mayores incidentes.

Reclamos de vecinos y turistas

Vecinos de la zona manifestaron preocupación por la repetición de este escenario en fechas festivas. Turistas expresaron malestar por la demora y la falta de coordinación.

El tránsito también registró demoras por la gran cantidad de vehículos particulares que salían del pueblo en simultáneo. La combinación de transporte público limitado y circulación intensa complicó el regreso.

La situación se extendió durante varias horas hasta que el flujo de pasajeros disminuyó de manera gradual.