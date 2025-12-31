miércoles 31 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de diciembre de 2025 - 12:03
Quebrada.

Temporal en Uquía: desbordó un arroyo y entró a varias casas

Las intensas lluvias registradas en la zona generaron el desborde del arroyo de Uquía y obligaron a desplegar un operativo de asistencia para familias.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Temporal en Uquía.

Temporal en Uquía.

Lee además
Estaciones de servicios en año nuevo (Foto ilustrativa)
Servicio.

Cómo atenderán las estaciones de servicio este miércoles y jueves por el año nuevo
Cierra hoy el censo nacional para docentes y no docentes de escuelas (Foto ilustrativa)
Plazo final.

Últimas horas para completar el censo para docentes y no docentes en Jujuy

El fenómeno se registró en las primeras horas del día, cuando el caudal del arroyo superó su nivel habitual y avanzó sobre áreas cercanas, provocando el ingreso de agua en algunas viviendas y el corte total de la Ruta Nacional N° 9. La situación obligó a desplegar un operativo preventivo para evaluar daños y asistir a los vecinos afectados.

Personal de emergencias se hizo presente en el lugar para verificar el estado del cauce y constatar los efectos del desborde. Durante el relevamiento, se confirmó que el agua cubrió la cinta asfáltica en ambos sentidos, lo que derivó en la interrupción total del tránsito por razones de seguridad.

Tras evaluar la zona, los equipos se desplazaron a pie hacia distintos sectores del pueblo donde se detectaron viviendas afectadas por el ingreso de agua. En ese contexto, se brindó asistencia directa a cinco familias, con tareas de drenaje manual utilizando baldes y herramientas, con el objetivo de reducir el nivel del agua en el interior de los domicilios.

Temporal en Uquía
Temporal en Uquía.

Temporal en Uquía.

Asistencia sin evacuaciones

De acuerdo a la información relevada, no fue necesario evacuar a los vecinos, ya que la situación se mantuvo bajo control una vez que disminuyó la intensidad de las lluvias. Las tareas se concentraron en mitigar los efectos del anegamiento y prevenir mayores daños en las viviendas comprometidas.

Las autoridades continuaron con el monitoreo del área durante el transcurso de la jornada, atentos a posibles nuevas crecidas ante la persistencia de condiciones climáticas inestables en la región.

Ante este tipo de fenómenos, se recuerda a la comunidad la importancia de tomar medidas preventivas. Se recomienda no sacar residuos a la vía pública para evitar obstrucciones, retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre durante tormentas.

También se aconseja no resguardarse bajo árboles ni postes de electricidad, mantenerse alejados de ríos, arroyos o zonas inundables y estar atentos a posibles caídas de granizo. Asimismo, se sugiere contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio portátil, documentación personal y un teléfono con batería cargada.

Las autoridades mantienen activo el seguimiento de la situación y solicitan a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales ante cualquier novedad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo atenderán las estaciones de servicio este miércoles y jueves por el año nuevo

Últimas horas para completar el censo para docentes y no docentes en Jujuy

Robaron un auto en CABA, tenía pedido de secuestro y lo encontraron en Jujuy

Anuario 2025: los hechos que marcaron Jujuy, el país y el mundo

Chaya de Mojones en Maimará: la multa por orinar en la vía pública puede superar los $800 mil

Lo que se lee ahora
El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Asi funcionará el transporte urbano el 31 y el 1.
Atención.

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 31

Asueto por Año Nuevo: quiénes no trabajan el 31 de diciembre
Fin de año.

Asueto para este miércoles 31 de diciembre: desde qué hora y para quiénes

Imagen de archivo video
Atención.

Rutas intransitables y con precaución por crecida de ríos este 31 de diciembre

Parte médico del detenido que se prendió fuego en la celda.
Estado crítico.

El detenido que se prendió fuego en El Chingo tiene el 80% del cuerpo quemado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel