Temporal en Uquía: desbordó un arroyo y entró a varias casas

Durante la madrugada de este miércoles, la localidad de Uquía se vio afectada por un fuerte temporal que provocó el crecimiento repentino del arroyo que atraviesa la zona. Las intensas precipitaciones generaron anegamientos y complicaciones en distintos sectores, lo que motivó la intervención de los organismos de emergencia.

Plazo final. Últimas horas para completar el censo para docentes y no docentes en Jujuy

Servicio. Cómo atenderán las estaciones de servicio este miércoles y jueves por el año nuevo

El fenómeno se registró en las primeras horas del día, cuando el caudal del arroyo superó su nivel habitual y avanzó sobre áreas cercanas, provocando el ingreso de agua en algunas viviendas y el corte total de la Ruta Nacional N° 9 . La situación obligó a desplegar un operativo preventivo para evaluar daños y asistir a los vecinos afectados.

Personal de emergencias se hizo presente en el lugar para verificar el estado del cauce y constatar los efectos del desborde. Durante el relevamiento, se confirmó que el agua cubrió la cinta asfáltica en ambos sentidos, lo que derivó en la interrupción total del tránsito por razones de seguridad.

Tras evaluar la zona, los equipos se desplazaron a pie hacia distintos sectores del pueblo donde se detectaron viviendas afectadas por el ingreso de agua. En ese contexto, se brindó asistencia directa a cinco familias, con tareas de drenaje manual utilizando baldes y herramientas, con el objetivo de reducir el nivel del agua en el interior de los domicilios.

Temporal en Uquía Temporal en Uquía.

Asistencia sin evacuaciones

De acuerdo a la información relevada, no fue necesario evacuar a los vecinos, ya que la situación se mantuvo bajo control una vez que disminuyó la intensidad de las lluvias. Las tareas se concentraron en mitigar los efectos del anegamiento y prevenir mayores daños en las viviendas comprometidas.

Las autoridades continuaron con el monitoreo del área durante el transcurso de la jornada, atentos a posibles nuevas crecidas ante la persistencia de condiciones climáticas inestables en la región.

Ante este tipo de fenómenos, se recuerda a la comunidad la importancia de tomar medidas preventivas. Se recomienda no sacar residuos a la vía pública para evitar obstrucciones, retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre durante tormentas.

También se aconseja no resguardarse bajo árboles ni postes de electricidad, mantenerse alejados de ríos, arroyos o zonas inundables y estar atentos a posibles caídas de granizo. Asimismo, se sugiere contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio portátil, documentación personal y un teléfono con batería cargada.

Las autoridades mantienen activo el seguimiento de la situación y solicitan a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales ante cualquier novedad.