Este domingo recrearán en Jujuy el histórico recorrido de Belgrano junto a la bandera patria

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País. De qué lado se usa la escarapela y qué significa este símbolo patrio

En diálogo con Radio City, el historiador Joaquín Carrillo brindó detalles sobre la actividad y destacó el valor histórico que tiene para la provincia recordar el paso de Belgrano por tierras jujeñas.

La actividad se realizará el domingo 24 de mayo desde las 19 horas y partirá desde el lugar donde estaba ubicada la casa de Belgrano en Jujuy. “Nos juntamos a las 7 de la tarde y bajamos con redoblantes, bajamos con Ejército, bajamos con gauchos y algunos abanderados de escuelas”, explicó Carrillo.

Según indicó, el punto de encuentro será en la esquina de Belgrano y Ramírez de Velazco, donde actualmente funciona el Registro Civil. “Ahí estaba la casa de Belgrano, aunque fue demolida. Hoy hay una placa que recuerda ese lugar”, señaló.

El recorrido histórico de Belgrano en Jujuy

La propuesta busca revivir el trayecto que realizó el prócer junto al barón Eduardo Kaunitz von Holmberg, considerado el primer abanderado de la patria. “Vamos a representar esa marcha que hizo Belgrano con el barón Von Holberg”, explicó el historiador.

Además, recordó la importancia que tuvo Jujuy dentro del proceso independentista y el rol que ocupó la provincia en los años previos a la declaración de la independencia.

El vínculo de Jujuy con los festejos patrios

Durante la entrevista, Carrillo también repasó hechos históricos vinculados a la Semana de Mayo y destacó la importancia de recordar otras fechas que marcaron el proceso revolucionario. Asimismo, recordó que este 18 de mayo comienza formalmente la Semana de Mayo y este lunes se celebra el Día de la Escarapela.

El historiador explicó además que la escarapela fue oficializada durante el proceso independentista y aclaró una confusión frecuente. “La escarapela es un emblema nacional, pero no un símbolo patrio”, indicó.

escarapela.jpg Día de la Escarapela en Jujuy - Foto de archivo

Convocan a los jujeños a participar

Finalmente, Carrillo invitó a los vecinos a sumarse a la actividad y participar de la recreación histórica. “Invitamos a todos los jujeños a sentirse orgullosos y participar de esta marcha”, expresó. La actividad forma parte de las propuestas patrióticas organizadas en la provincia para conmemorar una nueva Semana de Mayo.