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18 de mayo de 2026 - 07:43
País.

De qué lado se usa la escarapela y qué significa este símbolo patrio

La escarapela argentina vuelve a ganar protagonismo cada mayo. Dónde se coloca, qué representa y por qué forma parte de las fechas patrias.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Día de la Escarapela.

Día de la Escarapela.

La escarapela argentina ocupa un lugar central en cada acto escolar, desfile y celebración patria. Con la llegada del 18 y el 25 de Mayo, miles de personas la llevan en la ropa como una forma de expresar identidad nacional y recordar momentos claves de la historia del país.

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Aunque se trata de uno de los símbolos patrios más conocidos, todavía aparece una duda frecuente: ¿de qué lado se usa la escarapela? La pregunta suele repetirse en escuelas, oficinas y hasta en redes sociales durante las semanas patrias.

El lado correcto para usar la escarapela

La tradición argentina indica que la escarapela debe colocarse del lado izquierdo del pecho, cerca del corazón. Esa ubicación se convirtió con el paso del tiempo en la forma más utilizada durante los actos oficiales y las fechas patrias.

Si bien no existe una ley nacional que obligue a llevarla en un lugar específico, organismos educativos, instituciones públicas y espacios protocolares recomiendan usarla de ese lado. La costumbre se mantuvo durante generaciones y hoy forma parte de la práctica habitual en todo el país.

El objetivo principal de la escarapela radica en representar los colores nacionales y fortalecer el sentimiento de pertenencia. Por eso suele aparecer en guardapolvos, camperas, sacos o remeras durante mayo y junio.

El origen de la escarapela argentina

La escarapela nació durante los años de la Revolución de Mayo. Su creación buscó diferenciar a las tropas criollas de las fuerzas españolas en medio de un período de fuertes tensiones políticas y militares.

La historia más difundida señala que Manuel Belgrano impulsó el uso de los colores celeste y blanco para identificar a los patriotas. Tiempo después, el Primer Triunvirato reconoció oficialmente la escarapela nacional el 18 de febrero de 1812.

Desde entonces, el símbolo quedó ligado a las fechas patrias y al proceso independentista argentino. Con el correr de los años, las escuelas jugaron un papel clave en la difusión de esta tradición.

Día de la Escarapela.
Día de la Escarapela.

Día de la Escarapela.

Por qué se usa cerca del corazón

El uso del lado izquierdo no responde solamente a una cuestión estética o de protocolo. Muchas personas relacionan esa ubicación con un valor simbólico vinculado al patriotismo, el respeto y la identidad nacional.

En actos escolares y ceremonias oficiales suele verse a funcionarios, docentes, estudiantes y vecinos con la escarapela prendida sobre el pecho izquierdo. Esa imagen se repite en cada rincón del país durante las jornadas patrias.

Además, la cercanía con el corazón funciona como una representación emocional de los valores nacionales y del recuerdo histórico ligado a la Revolución de Mayo y la Independencia.

Cuándo se usa la escarapela en Argentina

Aunque puede utilizarse durante todo el año, la escarapela gana protagonismo entre el 18 y el 25 de Mayo. El 18 se celebra el Día de la Escarapela y el 25 se conmemora la Revolución de Mayo.

También suele aparecer el 20 de Junio, Día de la Bandera, y en distintos actos escolares relacionados con la historia argentina. En muchas instituciones educativas, los alumnos confeccionan escarapelas como parte de las actividades patrias.

En plazas, escuelas y comercios resulta habitual encontrar puestos de venta de escarapelas artesanales o modelos realizados con tela, cinta o papel.

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