Javier Milei no viajará al Mundial para avanzar con reformas en el Congreso

El presidente Javier Milei no tiene previsto viajar al inicio de la Copa del Mundo y apuesta a concentrarse en la agenda política y legislativa del Gobierno nacional durante las próximas semanas.

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Desde la Casa Rosada aseguran que la prioridad del Ejecutivo será avanzar con un paquete de reformas económicas, desregulaciones y cambios en organismos estatales, en medio de negociaciones parlamentarias y tensiones internas dentro del oficialismo.

Javier Milei junto a Karina Milei y Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Javier Milei junto a Karina Milei y Gianni Infantino, presidente de la FIFA

En Nación sostienen que el objetivo es que el Congreso vuelva a enfocarse en proyectos impulsados por el Ejecutivo y no únicamente en debates vinculados a la situación política y judicial del jefe de Gabinete.

“No va al Mundial”, señalaron desde el entorno presidencial al referirse a la decisión de Milei de permanecer en el país durante el inicio del torneo.

La estrategia oficial apunta a llegar a la apertura de la Copa del Mundo con parte de las iniciativas encaminadas en el Congreso, mientras que otros proyectos más complejos quedarán para una segunda etapa.

El super-RIGI, una de las apuestas centrales

Uno de los principales proyectos que prepara el Gobierno es el denominado “super-RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que actualmente se encuentra bajo revisión técnica.

La iniciativa busca incentivar sectores considerados estratégicos y con escaso desarrollo local, entre ellos:

baterías de litio,

hidrógeno,

gas natural licuado (GNL),

reactores nucleares pequeños y medianos,

paneles solares,

turbinas eólicas,

vehículos eléctricos,

industria aeroespacial,

fertilizantes.

Según trascendió, el Ejecutivo prevé enviar el proyecto al Congreso la próxima semana.

Reformas económicas y desregulación

El paquete legislativo también incluirá cambios vinculados al mercado de capitales, seguros y sector inmobiliario.

Las reformas son impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

La intención oficial es ampliar las fuentes de financiamiento privado, facilitar operaciones económicas y reducir regulaciones sobre distintos instrumentos financieros.

Ajuste estatal y reestructuración de organismos

En paralelo, el Gobierno avanza en una reforma administrativa para profundizar el ajuste del Estado.

La discusión fue parte de la última reunión de gabinete, donde se analizó el plan de gestión 2026/27, la reestructuración presupuestaria y los programas de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos.

Además, el Ejecutivo revisa el funcionamiento de distintos organismos internacionales y estructuras estatales con el objetivo de reducir gastos y sostener la meta fiscal.

La agenda parlamentaria y las negociaciones políticas

Desde la Casa Rosada indicaron que existen al menos diez proyectos adicionales en preparación para ser enviados al Congreso.

Entre las iniciativas que el oficialismo considera más viables aparecen:

Hojarasca,

Zona Fría,

Propiedad Privada,

adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

En cambio, la reforma electoral quedaría para después del inicio del Mundial, ya que el oficialismo todavía no cuenta con los votos suficientes y deberá negociar modificaciones vinculadas a las PASO.

La decisión de Milei y el mensaje político

En Balcarce 50 interpretan la decisión de Milei de no viajar al Mundial como una señal de concentración política y gestión interna.

Mientras continúan las negociaciones parlamentarias y las discusiones dentro del oficialismo, el presidente busca retomar la iniciativa política mediante una agenda enfocada en reformas económicas, desregulación y ajuste estatal.