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14 de mayo de 2026 - 19:22
País.

Javier Milei habló de la inflación de abril: "Retornando a la normalidad"

El Presidente compartió un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien remarcó que se trató del índice más bajo de los últimos cinco meses.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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“A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, escribió el mandatario al replicar un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo.

El mensaje de Caputo tras el dato del INDEC

En su publicación, Caputo subrayó que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses” y sostuvo que la variación del nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado. Además, remarcó que la inflación núcleo fue la más baja desde octubre.

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Javier Milei opinó sobre el dato de inflación.

Javier Milei opinó sobre el dato de inflación.

El ministro también afirmó que, si se excluye 2020 por el efecto excepcional de la pandemia sobre la demanda de dinero, el dato de abril es el menor para ese mes desde que comenzó la serie en 2017.

Canasta básica y respaldo oficial

Caputo agregó además que la Canasta Básica Alimentaria, utilizada para medir la línea de indigencia, tuvo una suba mensual de 1,1%, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total aumentó 2,5%.

Tras conocerse el dato, otros referentes del oficialismo también salieron a respaldar la lectura del Gobierno. El ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que “el rumbo es el correcto”, mientras que Manuel Adorni sostuvo que la inflación “retoma su sendero a la baja”.

Desde distintos sectores de La Libertad Avanza insistieron además en que la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal siguen siendo los pilares del proceso de desaceleración inflacionaria.

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