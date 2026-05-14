Javier Milei habló de la inflación de abril: "Retornando a la normalidad"

Javier Milei celebró este jueves el dato de inflación de abril, que fue del 2,6% , y sostuvo que la economía argentina está “retornando a la normalidad”. El Presidente se expresó en sus redes sociales luego de conocerse el informe del INDEC, que mostró una desaceleración respecto del 3,4% registrado en marzo.

País. Javier Milei: "Adorni es una persona honesta, ni en pedo se va"

“A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, escribió el mandatario al replicar un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo.

En su publicación, Caputo subrayó que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses” y sostuvo que la variación del nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado. Además, remarcó que la inflación núcleo fue la más baja desde octubre.

El ministro también afirmó que, si se excluye 2020 por el efecto excepcional de la pandemia sobre la demanda de dinero, el dato de abril es el menor para ese mes desde que comenzó la serie en 2017.

Canasta básica y respaldo oficial

Caputo agregó además que la Canasta Básica Alimentaria, utilizada para medir la línea de indigencia, tuvo una suba mensual de 1,1%, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total aumentó 2,5%.

Tras conocerse el dato, otros referentes del oficialismo también salieron a respaldar la lectura del Gobierno. El ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que “el rumbo es el correcto”, mientras que Manuel Adorni sostuvo que la inflación “retoma su sendero a la baja”.

Desde distintos sectores de La Libertad Avanza insistieron además en que la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal siguen siendo los pilares del proceso de desaceleración inflacionaria.