La inflación de abril fue de 2,6% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

Inflación (foto ilustrativa).

Este jueves por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de abril fue de 2,6% a nivel nacional y acumuló 32,4% en los últimos doce meses. En lo que va del año, el incremento es de 12,3%.

La división que más aumentó en abril fue Transporte, con 4,4%, seguida por Educación, con 4,2%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%.

Qué rubros subieron más en abril Según el resumen ejecutivo del INDEC, la división con mayor aumento en abril fue Transporte, con 4,4%, impulsada principalmente por la suba de combustibles. En segundo lugar quedó Educación, con 4,2%, seguida por Comunicación, con 4,1%. También se ubicaron por encima del promedio Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,5%, y Prendas de vestir y calzado, con 3,2%.

En cambio, los incrementos más bajos del mes se registraron en Recreación y cultura, con 1,0%, y en Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,5%.

Regulados, el componente que más avanzó A nivel de categorías, el mayor incremento se dio en los precios regulados, que subieron 4,7%. El IPC núcleo avanzó 2,3%, mientras que los estacionales no mostraron variación en el promedio nacional. De acuerdo con el informe, las subas en indumentaria fueron compensadas por bajas en turismo y frutas. Según el Indec, la inflación argentina fue de 3,4% en marzo. Inflación en Argentina. Cómo dio por regiones En la comparación regional, el GBA mostró la mayor variación mensual, con 2,8%. Le siguieron Noreste, con 2,7%; Patagonia, con 2,6%; Noroeste, con 2,5%; Pampeana, con 2,4%; y Cuyo, con 2,1%. Así, abril dejó un dato de inflación más moderado que el mes anterior, aunque con aumentos todavía marcados en transporte, educación y servicios regulados. Inflación acumulada Marzo- 55,9%

Abril- 47,3%

Mayo- 43,5%

Junio- 39,4%

Julio- 36,3%

Agosto- 33,6%

Septiembre- 31,8%

Octubre- 31,3%

Noviembre- 31,4%

Diciembre- 31,5%

Enero - 32,4%

febrero- 33,1%

marzo- 32,6%

abril- 32,4%

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