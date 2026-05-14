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14 de mayo de 2026 - 16:06
País.

La inflación de abril fue de 2,6% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

El Índice de Precios al Consumidor mostró una desaceleración respecto del 3,4% registrado en marzo, mientras que el acumulado de 2026 llegó al 12,3%.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación (foto ilustrativa).

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La inflación en Jujuy en marzo fue de 3,6% y acumula 32,1% en los últimos 12 meses

La división que más aumentó en abril fue Transporte, con 4,4%, seguida por Educación, con 4,2%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%.

Qué rubros subieron más en abril

Según el resumen ejecutivo del INDEC, la división con mayor aumento en abril fue Transporte, con 4,4%, impulsada principalmente por la suba de combustibles. En segundo lugar quedó Educación, con 4,2%, seguida por Comunicación, con 4,1%. También se ubicaron por encima del promedio Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,5%, y Prendas de vestir y calzado, con 3,2%.

En cambio, los incrementos más bajos del mes se registraron en Recreación y cultura, con 1,0%, y en Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,5%.

Regulados, el componente que más avanzó

A nivel de categorías, el mayor incremento se dio en los precios regulados, que subieron 4,7%. El IPC núcleo avanzó 2,3%, mientras que los estacionales no mostraron variación en el promedio nacional. De acuerdo con el informe, las subas en indumentaria fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

Según el Indec, la inflación argentina fue de 3,4% en marzo.
Inflaci&oacute;n en Argentina.

Inflación en Argentina.

Cómo dio por regiones

En la comparación regional, el GBA mostró la mayor variación mensual, con 2,8%. Le siguieron Noreste, con 2,7%; Patagonia, con 2,6%; Noroeste, con 2,5%; Pampeana, con 2,4%; y Cuyo, con 2,1%.

Así, abril dejó un dato de inflación más moderado que el mes anterior, aunque con aumentos todavía marcados en transporte, educación y servicios regulados.

Inflación acumulada

  • Marzo- 55,9%
  • Abril- 47,3%
  • Mayo- 43,5%
  • Junio- 39,4%
  • Julio- 36,3%
  • Agosto- 33,6%
  • Septiembre- 31,8%
  • Octubre- 31,3%
  • Noviembre- 31,4%
  • Diciembre- 31,5%
  • Enero - 32,4%
  • febrero- 33,1%
  • marzo- 32,6%
  • abril- 32,4%

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