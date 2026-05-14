La inflación de abril fue de 2,6% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

Este jueves por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de abril fue de 2,6% a nivel nacional y acumuló 32,4% en los últimos doce meses. En lo que va del año, el incremento es de 12,3%.
La división que más aumentó en abril fue Transporte, con 4,4%, seguida por Educación, con 4,2%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%.
Qué rubros subieron más en abril
Según el resumen ejecutivo del INDEC, la división con mayor aumento en abril fue Transporte, con 4,4%, impulsada principalmente por la suba de combustibles. En segundo lugar quedó Educación, con 4,2%, seguida por Comunicación, con 4,1%. También se ubicaron por encima del promedio Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,5%, y Prendas de vestir y calzado, con 3,2%.
En cambio, los incrementos más bajos del mes se registraron en Recreación y cultura, con 1,0%, y en Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,5%.
Regulados, el componente que más avanzó
A nivel de categorías, el mayor incremento se dio en los precios regulados, que subieron 4,7%. El IPC núcleo avanzó 2,3%, mientras que los estacionales no mostraron variación en el promedio nacional. De acuerdo con el informe, las subas en indumentaria fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.
Según el Indec, la inflación argentina fue de 3,4% en marzo.
Cómo dio por regiones
En la comparación regional, el GBA mostró la mayor variación mensual, con 2,8%. Le siguieron Noreste, con 2,7%; Patagonia, con 2,6%; Noroeste, con 2,5%; Pampeana, con 2,4%; y Cuyo, con 2,1%.
Así, abril dejó un dato de inflación más moderado que el mes anterior, aunque con aumentos todavía marcados en transporte, educación y servicios regulados.
Inflación acumulada
- Marzo- 55,9%
- Abril- 47,3%
- Mayo- 43,5%
- Junio- 39,4%
- Julio- 36,3%
- Agosto- 33,6%
- Septiembre- 31,8%
- Octubre- 31,3%
- Noviembre- 31,4%
- Diciembre- 31,5%
- Enero - 32,4%
- febrero- 33,1%
- marzo- 32,6%
- abril- 32,4%
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